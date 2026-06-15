मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीर दास ने बताया कि उन्हें एक शूट के लिए जल्दी से Apple Watch की जरूरत थी. इसी वजह से उन्होंने ऑनलाइन क्विक डिलीवरी ऐप Zepto का इस्तेमाल किया. उन्होंने करीब 50 हजार रुपये खर्च कर घड़ी ऑर्डर की, लेकिन डिलीवरी में जो मिला उसने उन्हें सरप्राइज कर दिया. वीर दास का कहना है कि पैकेट खोलने के बाद उन्हें Apple की असली घड़ी नहीं मिली. इसके बजाय उन्हें एक ऐसी घड़ी मिली, जिसकी पैकेजिंग पर 'Designed by Watch in China' लिखा हुआ था. घड़ी पर Apple का लोगो भी नहीं था. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Zepto को टैग करते हुए सवाल किया कि आखिर ग्राहकों से Apple Watch की पूरी कीमत लेकर ऐसी चीज कैसे भेजी जा सकती है.