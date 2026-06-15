Vir Das Zepto Controversy: ऑनलाइन शॉपिंग और क्विक डिलीवरी ऐप्स ने लोगों की जिंदगी काफी आसान बना दी है. कुछ मिनटों में घर तक सामान पहुंचाने की सुविधा अब आम हो चुकी है. लेकिन कई बार डिलीवरी से जुड़ी ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं. ऐसा ही एक मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें मशहूर कॉमेडियन और एक्टर वीर दास ने एक ऑनलाइन डिलीवरी को लेकर सवाल खड़े किए हैं.
वीर दास ने दावा किया है कि उन्होंने Zepto से एक Apple Watch ऑर्डर की थी, जिसकी कीमत करीब 50 हजार रुपये थी. लेकिन जब उनके पास पैकेज पहुंचा तो उसमें Apple Watch की जगह एक अलग ही प्रोडक्ट निकला. इस घटना को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कंपनी से जवाब मांगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीर दास ने बताया कि उन्हें एक शूट के लिए जल्दी से Apple Watch की जरूरत थी. इसी वजह से उन्होंने ऑनलाइन क्विक डिलीवरी ऐप Zepto का इस्तेमाल किया. उन्होंने करीब 50 हजार रुपये खर्च कर घड़ी ऑर्डर की, लेकिन डिलीवरी में जो मिला उसने उन्हें सरप्राइज कर दिया. वीर दास का कहना है कि पैकेट खोलने के बाद उन्हें Apple की असली घड़ी नहीं मिली. इसके बजाय उन्हें एक ऐसी घड़ी मिली, जिसकी पैकेजिंग पर 'Designed by Watch in China' लिखा हुआ था. घड़ी पर Apple का लोगो भी नहीं था. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Zepto को टैग करते हुए सवाल किया कि आखिर ग्राहकों से Apple Watch की पूरी कीमत लेकर ऐसी चीज कैसे भेजी जा सकती है.
Okay. Am I wrong, do all apple watches look like this or is ZeptoNow zeptocares being shady with china copies? By the way their customer device agent on the phone said there’s nothing they could do. Full scam. We needed one quick for a shoot. They charged us 50k. pic.twitter.com/2YiOx4qMYB
— Vir Das (@thevirdas) June 15, 2026
वीर दास ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने जल्दी के कारण Zepto से ऑर्डर किया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना महंगा प्रोडक्ट लेने के बाद ऐसा अनुभव मिलेगा. उन्होंने कंपनी से सवाल करते हुए कहा कि अगर लोग Apple Watch की कीमत चुका रहे हैं तो उन्हें असली प्रोडक्ट ही मिलना चाहिए. उन्होंने इसे लेकर स्कैम शब्द का इस्तेमाल किया और कंपनी की डिलीवरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए. वीर दास ने यह भी दावा किया कि जब उन्होंने कस्टमर केयर से संपर्क किया तो वहां से भी उन्हें ज्यादा मदद नहीं मिली. उनका कहना था कि ग्राहक सेवा एजेंट ने कथित तौर पर कहा कि इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता.
जैसे ही वीर दास की पोस्ट वायरल हुई, सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन आने लगे. कई यूजर्स ने Zepto से जवाब मांगा और सवाल किया कि आखिर इतनी बड़ी कीमत वाले प्रोडक्ट की डिलीवरी में ऐसी गलती कैसे हो सकती है. कुछ लोगों ने ऑनलाइन ऐप्स से महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की. कई यूजर्स ने कहा कि दूध, सब्जी और रोजमर्रा के सामान के लिए क्विक डिलीवरी ऐप ठीक हैं, लेकिन इतने महंगे गैजेट खरीदने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए. एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि Zepto को इस मामले में सफाई देनी चाहिए, आखिर हुआ क्या है? वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि इतने महंगे प्रोडक्ट की डिलीवरी में भरोसा सबसे जरूरी होता है.
वीर दास की पोस्ट वायरल होने के बाद Zepto की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई. कंपनी ने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कहा कि यह उनका अनुभव नहीं होना चाहिए था और वह इस मामले को सुलझाना चाहते हैं. कंपनी ने वीर दास से ऑर्डर की जानकारी और कॉन्टेक्ट नंबर प्राइवेट मैसेज के जरिए शेयर करने को कहा, जिससे मामले की जांच की जा सके. हालांकि, इस पूरे मामले पर अभी कंपनी की जांच या अंतिम कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन सोशल मीडिया पर यह चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से महंगे सामान खरीदते समय ग्राहकों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए.
यह मामला सिर्फ वीर दास तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग में भरोसे को लेकर एक बड़ी चर्चा भी शुरू कर देता है. आज के समय में लोग मोबाइल, स्मार्टवॉच, लैपटॉप और दूसरे महंगे गैजेट भी ऑनलाइन खरीदते हैं. ऐसे में ग्राहकों को डिलीवरी के समय प्रोडक्ट की जांच करना, पैकेजिंग देखना और जरूरत पड़ने पर अनबॉक्सिंग वीडियो रिकॉर्ड करना फायदेमंद हो सकता है. वीर दास के इस अनुभव के बाद कई लोग ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों से बेहतर क्वालिटी कंट्रोल और डिलीवरी सिस्टम की मांग कर रहे हैं. अब देखना होगा कि इस मामले में कंपनी की जांच के बाद क्या जानकारी सामने आती है?
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