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50,000 रुपये की Apple Watch मंगाई, Zepto ने थमा दी 'चाइना कॉपी'! कॉमेडियन वीर दास ने लगाया आरोप, Video वायरल

Vir Das Zepto Controversy: कॉमेडियन और एक्टर वीर दास ने दावा किया है कि उन्होंने शूट के लिए Zepto से करीब 50 हजार रुपये की Apple Watch ऑर्डर की थी, लेकिन डिलीवरी में उन्हें Apple की जगह एक सस्ती चीनी कॉपी जैसी घड़ी मिली.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 15, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:07 PM IST
50,000 रुपये की Apple Watch मंगाई, Zepto ने थमा दी 'चाइना कॉपी'! कॉमेडियन वीर दास ने लगाया आरोप, Video वायरल
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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