Zero Civic Sense: कहां मर गया सिविक सेंस? इन लोगों की वजह से पूरे समाज पर उठती है उंगलियां

Zero Civic Sense Video:सिविक सेंस को लेकर सवाल खड़े करता एक वीडियो वायारल हो रहा है.  वीडियो में दिखता है कि रेलवे फाटक बंद है और दोनों ओर वाहन खड़े हैं इस दौरान दूसरी साइड भी लोग अपने वाहन खड़े करने लगते हैं. इसी कारण फाटक पर जाम लग जाता है और कई बार तो दूसरी ट्रेन आने का टाइम हो जाता है और जाम ही नहीं खुल पाता है. ये दिखाता है​ कि कुछ लोगों में सच में जीरो सिविक सेंस होता है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 18, 2026, 10:30 PM IST
Indian Civic Sense: सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं जो एक सभ्य समाज के लिए सही नहीं है. बार बार भारतीयों के सिविक सेंस को लेकर सवाल उठते हैं. कोई ट्रेन या चलती बस से पान की पीक मार देता है तो कोई सार्वजनिक पेशाब करता दिख जाता है. पब्लिक प्लेस में कूड़ा फैलाना तो ऐसा है जैसे इसमें कुछ गलत ही ना हो. ये आदतें एक भारतीय के तौर पर हमें शर्मिंदा करती हैं. इन दिनों एक ट्रक ​ड्राइवर ने वीडियो बनाकर दिखाया है कि भारतीयों में जीरो सिविक सेंस है. वीडियो में दिखता है कि ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक को सही लाइन में खड़ा कर रखा है. वीडियो में दिखता है कि रेलवे फाटक बंद है और दोनों ओर वाहन खड़े हैं इस दौरान दूसरी साइड भी लोग अपने वाहन खड़े करने लगते हैं. इसी कारण फाटक पर जाम लग जाता है और कई बार तो दूसरी ट्रेन आने का टाइम हो जाता है और जाम ही नहीं खुल पाता है. ये दिखाता है​ कि कुछ लोगों में सच में जीरो सिविक सेंस होता है.

कैसे दिखा जीरो सिविक सेंस?
ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है. ठीक वैसे ही कुछ लोगों की खराब आदत पूरे समाज पर उंगली खड़ी करती है. ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसका ट्यूशन लगवा लिया जाए. ये नैतिकता हम अपने आसपास से ही सीखते हैं. सबसे पहले अपने घर परिवार और दोस्तों के बीच रहकर सीखते हैं. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है​ कि रेलवे फाटक पर सभी वाहन अपनी लाइन में खड़े हैं और ट्रेन के जाने के बाद फाटक खुलने का इंतजार कर रहे हैं. इस दौरान ट्रक ड्राइवर वीडियो बनाकर दिखाता है कि धीरे धीरे जल्दी निकलने के चक्कर में कुछ लोग क्या गलती कर रहे हैं. वो गाड़ियों की कतार के पीछे लगने के बजाए राइट साइड पर आकर अपने वाहन लगा रहे हैं. वहीं फाटक के दूसरे और भी लेफ्ट साइड पर वाहन खड़े हैं. ऐसा करने से किसी को भी निकलने का रास्ता नहीं मिलता है और हादसा होने का खतरा रहता है सो अलग. ऐसे में सिविक सेंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोगों के जीरो सिविक सेंस से पूरे समाज पर सवाल उठता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स जीरो सिविक सेंस की बाते कर रहे हैं.

य​ह भी पढ़ें: सड़क पर पलटा विदेशियों से भरा ई-रिक्शा, हेल्प के लिए पहुंची भीड़; उठे ये गंभीर सवाल

A post shared by ghantaa (@ghantaa)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ghantaa नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 42 हजार से भी ज्यादा लाइक हो चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, "सबको जल्दी है पर टाइम पर कोई नहीं आता है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

TAGS

railway fatakindian civic sense

