शादी करो, 20 साल में पैदा कर लो बच्चे... Zoho के को-फाउंडर ने आंत्रेप्न्योर से क्यों कहा ऐसा? जमकर मचा बवाल

Zoho Co-founder Sridhar Vembu: जोहो के को-फाउंडर श्रीधर वेम्बु ने युवा उद्यमियों को 20 की उम्र में शादी और बच्चे करने की सलाह देकर सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया. इस सलाह पर लोगों ने आर्थिक चुनौतियों और करियर प्राथमिकताओं को लेकर पक्ष-विपक्ष में अपनी राय दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 20, 2025, 07:31 AM IST
Zoho Co founder Advice Viral: जोहो के को-फाउंडर श्रीधर वेम्बु ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छेड़ दी. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए युवा उद्यमियों, चाहे वे पुरुष हों या महिलाओं को सलाह दी कि वे शादी और बच्चों को टालने के बजाय 20 की उम्र में ही यह कर लें. वेम्बु ने लिखा, "मैं जिन युवा उद्यमियों से मिलता हूं, उन्हें सलाह देता हूं कि वे 20 की उम्र में शादी करें और बच्चे पैदा करें, इसे टालें नहीं."

उन्होंने आगे कहा, "मैं उनसे कहता हूं कि उन्हें समाज के प्रति और अपने पूर्वजों के प्रति अपना जनसांख्यिकीय कर्तव्य (demographic duty) निभाना होगा. मुझे पता है कि ये विचार पुराने लग सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये विचार फिर से गूंजेंगे."

यह भी पढ़ें: बर्गर खाया तो हुआ इन्फेक्शन, दर्द से तड़प-तड़पकर हो गई शख्स की मौत! आप भी सावधान रहें वरना...

इस चर्चा की शुरुआत कहां से हुई?

वेम्बु का यह कमेंट अपोलो हॉस्पिटल्स में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वाइस चेयरपर्सन, तेलुगु स्टार राम चरण की पत्नी व उद्यमी उपासना कामिनेनी की एक पोस्ट को रीपोस्ट करने के बाद आई. उपासना ने आईआईटी हैदराबाद के छात्रों के साथ अपनी बातचीत शेयर की थी, जहां उन्होंने पुरुषों और महिलाओं की प्राथमिकताओं में एक उल्लेखनीय अंतर देखा. उन्होंने लिखा,“जब मैंने पूछा, 'आप में से कितने लोग शादी करना चाहते हैं?' तो महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुषों ने हाथ उठाए. महिलाएं कहीं ज्यादा करियर फोकस्ड लग रही थीं! यह नया प्रगतिशील भारत है.”

 

 

वेम्बु की सलाह पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं क्यों आईं?

वेम्बु के पोस्ट पर ऑनलाइन तुरंत मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. एक यूजर ने लिखा, "हर कोई 20 साल के युवाओं को जल्दी शादी की सलाह देता रहता है, लेकिन कोई भी असली समस्या के बारे में बात नहीं करता: आज के युवा 'वादे से डरते' नहीं हैं, वे अस्थिर सैलरी, जीरो वर्क-लाइफ बैलेंस और किराए पर परिवार बसाने से डरते हैं जो आय का 40% खा जाता है. यह जनसांख्यिकीय संकट नहीं है, यह एक आर्थिक संकट है. इसे ठीक करें, और हाथ अपने आप उठेंगे." 

यह भी पढ़ें: यहां पर है नरक का दरवाजा! जहां 200 इंसान भाप बनकर हो चुके हैं गायब, फिर भी जा रहे साइंटिस्ट.. जानें क्यों?

एक अन्य यूजर ने सवाल किया, "आप उन लोगों से क्या कहेंगे जिन्होंने यह कोशिश की, 28 साल की उम्र तक 3 बच्चे कर लिए और अब वे तलाकशुदा, टूटे हुए हैं, और देख रहे हैं कि उनके कम बोझ वाले सहकर्मी धन और प्रभाव में उनसे आगे निकल गए हैं?" एक महिला ने लिखा, "सच कहूं तो अगर मैं 20 की उम्र में बच्चे पैदा करने का फैसला करती हूं, तो इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा में मेरी मैटरनिटी लीव की वजह से करियर में आए ठहराव या पिछड़ने की भरपाई कौन करेगा? हां, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है. लेकिन सिर्फ यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं है."

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

