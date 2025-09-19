क्यों वायरल हो रहा है हैदराबाद बारिश से जुड़ा वो वीडियो, जिसमें डिलीवरी बॉय खींच रहे थे बाइक और बचा रहे थे जानें?
Advertisement
trendingNow12928076
Hindi Newsजरा हटके

क्यों वायरल हो रहा है हैदराबाद बारिश से जुड़ा वो वीडियो, जिसमें डिलीवरी बॉय खींच रहे थे बाइक और बचा रहे थे जानें?

Hyderabad Floods: सड़कें तालाब जैसी हो गईं और लोग अपनी गाड़ियों के साथ पानी में फंस गए. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक कहानी वायरल हो रही है, जहां फूड डिलीवरी बॉयज न सिर्फ खाना पहुंचा रहे थे, बल्कि लोगों को मौत के मुंह से भी बचा रहे थे.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 19, 2025, 08:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्यों वायरल हो रहा है हैदराबाद बारिश से जुड़ा वो वीडियो, जिसमें डिलीवरी बॉय खींच रहे थे बाइक और बचा रहे थे जानें?

Swiggy Delivery Boys: हैदराबाद हाल ही में मूसलाधार बारिश और फ्लैश फ्लड्स से जूझ रहा था. कई इलाकों में सड़कें तालाब जैसी हो गईं और लोग अपनी गाड़ियों के साथ पानी में फंस गए. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक कहानी वायरल हो रही है, जहां फूड डिलीवरी बॉयज न सिर्फ खाना पहुंचा रहे थे, बल्कि लोगों को मौत के मुंह से भी बचा रहे थे.

आखिर किसने शेयर की यह हैरान करने वाली कहानी?

एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट लिखा और अपना अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि कैसे जोमैटो और स्विगी के राइडर्स ने उन्हें और उनकी बाइक को तेज बहाव से बचाया. उन्होंने लिखा, “इन डिलीवरी बॉयज ने न सिर्फ मेरा साथ दिया बल्कि सैकड़ों लोगों को भी मदद की, जो रात में घर लौटने की कोशिश कर रहे थे.”

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बिना टिकट ट्रेन में घुसकर TTE से बोली महिला- अंधे हो क्या? फिर हुआ ऐसा हंगामा कि पूरा डिब्बा रह गया दंग 

वीडियो में क्या दिखा लोगों को चौंकाने वाला नजारा?

यूजर ने एक वीडियो भी शेयर किया. इसमें साफ दिख रहा था कि कमर तक भरे पानी में कुछ लोग Swiggy और Zomato की यूनिफॉर्म पहनकर एक बाइक को खींचते हुए सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं. यह नज़ारा लोगों के दिल को छू गया और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया. वीडियो पर लोगों ने दिल खोलकर रिएक्शन दिए. किसी ने कहा, “गुड ह्यूमन बीइंग्स की वजह से आप सुरक्षित हैं.” तो किसी ने सवाल उठाया, “लोग ऐसी स्थिति में खाना ऑनलाइन कैसे ऑर्डर कर रहे हैं? डिलीवरी बॉय इस हालात में कैसे ड्राइव करते हैं?”

एक यूजर ने लिखा, “क्यों न डिलीवरी बॉयज और कैब ड्राइवर्स को ऐसे हालात संभालने की ट्रेनिंग दी जाए?” वहीं कई लोगों ने इन राइडर्स को हीरो बताते हुए कहा कि वे सच्ची तारीफ और सम्मान के हकदार हैं.

यह भी पढ़ें: पुलिस की नौकरी छोड़कर ये लड़की क्यों बनी एडस्ट स्टार? वर्दी में बनाती ऐसे REELS, देखकर शरमा जाए

पुलिस ने क्या किया हालात संभालने के लिए?

हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने भी ट्वीट कर बताया कि उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट और एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ मिलकर पानी निकालने और ट्रैफिक को संभालने में दिन-रात मेहनत की. उन्होंने नागरिकों से सहयोग के लिए धन्यवाद कहा और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की. तेज बारिश के चलते सिर्फ सड़क जाम और जलभराव ही नहीं हुआ, बल्कि दो लोग पानी में बह भी गए. हबीब नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि रात 9 बजे के करीब 26 साल के अर्जुन और 25 साल के राम को बारिश का बहाव बहा ले गया. उनकी तलाश में तीन NDRF टीमें जुटी हुई हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Zomato delivery boySwiggy Delivery BoyHeavy Rainhyderabad floods

Trending news

टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
azam khan
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
;