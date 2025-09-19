क्यों वायरल हो रहा है हैदराबाद बारिश से जुड़ा वो वीडियो, जिसमें डिलीवरी बॉय खींच रहे थे बाइक और बचा रहे थे जानें?

Swiggy Delivery Boys: हैदराबाद हाल ही में मूसलाधार बारिश और फ्लैश फ्लड्स से जूझ रहा था. कई इलाकों में सड़कें तालाब जैसी हो गईं और लोग अपनी गाड़ियों के साथ पानी में फंस गए. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक कहानी वायरल हो रही है, जहां फूड डिलीवरी बॉयज न सिर्फ खाना पहुंचा रहे थे, बल्कि लोगों को मौत के मुंह से भी बचा रहे थे.

आखिर किसने शेयर की यह हैरान करने वाली कहानी?

एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट लिखा और अपना अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि कैसे जोमैटो और स्विगी के राइडर्स ने उन्हें और उनकी बाइक को तेज बहाव से बचाया. उन्होंने लिखा, “इन डिलीवरी बॉयज ने न सिर्फ मेरा साथ दिया बल्कि सैकड़ों लोगों को भी मदद की, जो रात में घर लौटने की कोशिश कर रहे थे.”

वीडियो में क्या दिखा लोगों को चौंकाने वाला नजारा?

यूजर ने एक वीडियो भी शेयर किया. इसमें साफ दिख रहा था कि कमर तक भरे पानी में कुछ लोग Swiggy और Zomato की यूनिफॉर्म पहनकर एक बाइक को खींचते हुए सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं. यह नज़ारा लोगों के दिल को छू गया और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया. वीडियो पर लोगों ने दिल खोलकर रिएक्शन दिए. किसी ने कहा, “गुड ह्यूमन बीइंग्स की वजह से आप सुरक्षित हैं.” तो किसी ने सवाल उठाया, “लोग ऐसी स्थिति में खाना ऑनलाइन कैसे ऑर्डर कर रहे हैं? डिलीवरी बॉय इस हालात में कैसे ड्राइव करते हैं?”

एक यूजर ने लिखा, “क्यों न डिलीवरी बॉयज और कैब ड्राइवर्स को ऐसे हालात संभालने की ट्रेनिंग दी जाए?” वहीं कई लोगों ने इन राइडर्स को हीरो बताते हुए कहा कि वे सच्ची तारीफ और सम्मान के हकदार हैं.

पुलिस ने क्या किया हालात संभालने के लिए?

हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने भी ट्वीट कर बताया कि उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट और एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ मिलकर पानी निकालने और ट्रैफिक को संभालने में दिन-रात मेहनत की. उन्होंने नागरिकों से सहयोग के लिए धन्यवाद कहा और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की. तेज बारिश के चलते सिर्फ सड़क जाम और जलभराव ही नहीं हुआ, बल्कि दो लोग पानी में बह भी गए. हबीब नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि रात 9 बजे के करीब 26 साल के अर्जुन और 25 साल के राम को बारिश का बहाव बहा ले गया. उनकी तलाश में तीन NDRF टीमें जुटी हुई हैं.