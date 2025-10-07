क्या Zomato ने फिर शुरू की फ्री डिलीवरी? 2019 का ये बिल हुआ वायरल, यूजर्स बोले- पुराने अच्छे दिन वापस आ गए

Zomato Viral Bill: सोशल मीडिया पर हाल ही में 2019 का एक पुराना Zomato बिल वायरल हो गया है, जिसने लोगों को पुराने “सस्ते और आसान” ऑनलाइन खाने के दिनों की याद दिला दी. इस बिल में डिलीवरी चार्ज, पैकेजिंग फीस या प्लेटफॉर्म फीस जैसी कोई अतिरिक्त राशि नहीं थी. लोग इसे देखकर हैरान और खुश दोनों हैं, वहीं यूजर्स मजाक में कह रहे हैं कि “पुराने अच्छे दिन वापस आ गए.” अब के समय में Zomato और अन्य फूड डिलीवरी ऐप्स में हर ऑर्डर में कई तरह के चार्ज शामिल होते हैं, जिससे खर्च काफी बढ़ गया है.

पुराना Zomato बिल वायरल

हाल ही में Reddit पर एक यूजर ने 2019 का अपना पुराना Zomato ऑर्डर शेयर किया. जिसमें लिखा है कि 9.6 किलोमीटर दूर स्थित रेस्टोरेंट से पनीर मलाई टिक्का मंगवाया. डिश की असली कीमत ₹160 थी, लेकिन कूपन कोड इस्तेमाल करने के बाद कुल बिल केवल ₹92 आया. पोस्ट में यूजर ने लिखा कि उस समय Zomato बहुत ही किफायती था और डिलीवरी चार्ज जैसी कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली जाती थी.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पुराना पोस्ट

इस वायरल पोस्ट को अब तक 700 से ज्यादा अपवोट्स मिल चुके हैं. कई यूजर्स ने अपने पुराने अनुभव शेयर किया, जब ऑर्डर करना सस्ता और आसान था. एक यूजर ने लिखा कि 2019 में ऑर्डर का खर्च अधिकतम ₹150 था, लेकिन अब वही ऑर्डर ₹300-350 में आता है. लोग नॉस्टैल्जिक होकर याद कर रहे हैं कि पुराने समय में ऑनलाइन खाना कितना सस्ता और सुविधाजनक था.

₹92 में 9 किलोमीटर का ऑर्डर

आज Zomato या Swiggy पर हर ऑर्डर में प्लेटफॉर्म फीस, पैकेजिंग चार्ज, GST, लंबे दूरी का डिलीवरी शुल्क और कभी-कभी बारिश का अतिरिक्त चार्ज भी जोड़ा जाता है. यूजर्स का कहना है कि जो अनुभव पहले आसान और किफायती था, अब महंगा और जटिल हो गया है. पुराने बिल ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि सिर्फ ₹92 में 9 किलोमीटर का ऑर्डर बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के मुमकिन था जो आज की तुलना में काफी सस्ता था.