Advertisement
trendingNow12952015
Hindi Newsजरा हटके

क्या Zomato ने फिर शुरू की फ्री डिलीवरी? 2019 का ये बिल हुआ वायरल, यूजर्स बोले- पुराने अच्छे दिन वापस आ गए

Zomato Old Bill Viral: 2019 का पुराना Zomato बिल वायरल हो गया है, जिसमें बिना किसी डिलीवरी या प्लेटफॉर्म फीस के सिर्फ ₹92 में ऑर्डर हुआ था. यूजर्स इसे देखकर पुराने सस्ते ऑनलाइन खाने के दिनों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं, “वो दिन भी क्या दिन थे.”

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 07, 2025, 08:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या Zomato ने फिर शुरू की फ्री डिलीवरी? 2019 का ये बिल हुआ वायरल, यूजर्स बोले- पुराने अच्छे दिन वापस आ गए

Zomato Viral Bill: सोशल मीडिया पर हाल ही में 2019 का एक पुराना Zomato बिल वायरल हो गया है, जिसने लोगों को पुराने “सस्ते और आसान” ऑनलाइन खाने के दिनों की याद दिला दी. इस बिल में डिलीवरी चार्ज, पैकेजिंग फीस या प्लेटफॉर्म फीस जैसी कोई अतिरिक्त राशि नहीं थी. लोग इसे देखकर हैरान और खुश दोनों हैं, वहीं यूजर्स मजाक में कह रहे हैं कि “पुराने अच्छे दिन वापस आ गए.” अब के समय में Zomato और अन्य फूड डिलीवरी ऐप्स में हर ऑर्डर में कई तरह के चार्ज शामिल होते हैं, जिससे खर्च काफी बढ़ गया है.

  1.  
  2.  

पुराना Zomato बिल वायरल

 हाल ही में Reddit पर एक यूजर ने 2019 का अपना पुराना Zomato ऑर्डर शेयर किया. जिसमें लिखा है कि  9.6 किलोमीटर दूर स्थित रेस्टोरेंट से पनीर मलाई टिक्का मंगवाया. डिश की असली कीमत ₹160 थी, लेकिन कूपन कोड इस्तेमाल करने के बाद कुल बिल केवल ₹92 आया. पोस्ट में यूजर ने लिखा कि उस समय Zomato बहुत ही किफायती था और डिलीवरी चार्ज जैसी कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली जाती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

 

How is this okay?
byu/Green_Cress_2469 inZomato

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पुराना पोस्ट 

 इस वायरल पोस्ट को अब तक 700 से ज्यादा अपवोट्स मिल चुके हैं. कई यूजर्स ने अपने पुराने अनुभव शेयर किया, जब ऑर्डर करना सस्ता और आसान था. एक यूजर ने लिखा कि 2019 में ऑर्डर का खर्च अधिकतम ₹150 था, लेकिन अब वही ऑर्डर ₹300-350 में आता है. लोग नॉस्टैल्जिक होकर याद कर रहे हैं कि पुराने समय में ऑनलाइन खाना कितना सस्ता और सुविधाजनक था.

₹92 में 9 किलोमीटर का ऑर्डर 

 आज Zomato या Swiggy पर हर ऑर्डर में प्लेटफॉर्म फीस, पैकेजिंग चार्ज, GST, लंबे दूरी का डिलीवरी शुल्क और कभी-कभी बारिश का अतिरिक्त चार्ज भी जोड़ा जाता है. यूजर्स का कहना है कि जो अनुभव पहले आसान और किफायती था, अब महंगा और जटिल हो गया है. पुराने बिल ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि सिर्फ ₹92 में 9 किलोमीटर का ऑर्डर बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के मुमकिन था जो आज की तुलना में काफी सस्ता था.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Zomatoold bill zomato

Trending news

हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 15 लोगों की मौत
Bilaspur accident
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 15 लोगों की मौत
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
Telangana
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
Telangana
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति
Punjab
मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति
'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
Sabarimala
'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
ठंड तो जल्दी आ गई भाई! बारिश भिगो रही, पहाड़ों पर गिरी सफेदी ने AC बंद करवा दिया
All India Weather update
ठंड तो जल्दी आ गई भाई! बारिश भिगो रही, पहाड़ों पर गिरी सफेदी ने AC बंद करवा दिया
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
Devendra Fadnavis
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
Viral Video
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
khagen murmu
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
Maharashtra news
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'