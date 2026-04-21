दांव उल्टा पड़ा! अनपेड इंटर्नशिप का मजाक उड़ाना जोमैटो को पड़ा भारी, यूजर्स ने सोशल मीडिया पर लगा दी क्लास

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (ट्विटर) पर इन दिनों एक अजीबोगरीब बहस छिड़ी हुई है. मामला तब शुरू हुआ जब एक यूजर ने सवाल पूछा कि "दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम (धोखा) क्या है?" इस पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी, लेकिन सुर्खियां बटोरीं फूड डिलीवरी दिग्गज 'जोमैटो' के जवाब ने. जोमैटो ने बड़े ही बेबाक अंदाज में जवाब दिया, 'अनपेड इंटर्नशिप'. हालांकि, जोमैटो का यह दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया. लोगों ने तारीफ करने के बजाय जोमैटो को ही घेरना शुरू कर दिया और कंपनी की नीतियों पर सवाल उठा दिए. यूजर्स के मजेदार और तीखे कमेंट्स देखकर ऐसा लग रहा है मानो जोमैटो ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो.

जोमैटो का कमेंट और भड़का जनता का गुस्सा

जोमैटो ने जैसे ही अनपेड इंटर्नशिप को सबसे बड़ा स्कैम बताया, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. जोमैटो ने शायद सोचा था कि उन्हें युवाओं का समर्थन मिलेगा, लेकिन यूजर्स ने इसे कंपनी का दोगलापन करार दिया. लोगों ने जोमैटो को याद दिलाया कि दूसरों को नसीहत देने से पहले वे अपनी सेवाओं पर गौर करें. सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गया और जो चर्चा एक सामान्य सवाल से शुरू हुई थी, वह पूरी तरह से जोमैटो की रोस्टिंग में बदल गई. यूजर्स ने तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया कि जोमैटो खुद दुनिया के सबसे बड़े स्कैमर्स में से एक है.

प्लेटफॉर्म चार्ज और रिफंड पर यूजर्स ने घेरा

कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने जोमैटो की क्लास लगाते हुए उनके छिपे हुए शुल्कों पर निशाना साधा. एक यूजर ने लिखा कि 'फ्लैट 50% छूट देने का क्या फायदा, जब आप उसे पैकेजिंग, डिलीवरी और हैंडलिंग चार्जेस के नाम पर वसूल लेते हैं.' वहीं कुछ अन्य लोगों ने खराब सर्विस की शिकायत करते हुए कहा कि ठंडा खाना डिलीवर करना और रिफंड मांगने पर 'एआई सपोर्ट' के पीछे छिप जाना असली स्कैम है. इस दौरान मनोविज्ञान (Psychology) के छात्रों ने भी अपनी आपबीती सुनाई कि कैसे भारत में उन्हें इंटर्नशिप के नाम पर पैसे मिलने के बजाय खुद पैसे भरने पड़ते हैं.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग

इस बहस ने 'फ्री लेबर' बनाम 'अनुभव' के मुद्दे को भी हवा दे दी. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "लगता है जोमैटो का एडमिन खुद एक अनपेड इंटर्नशिप पर है, तभी ऐसे पोस्ट कर रहा है." वहीं कुछ लोगों ने गंभीरता से कहा कि अनपेड इंटर्नशिप का अस्तित्व ही खत्म होना चाहिए क्योंकि कोई अपनी मेहनत और कीमती समय खर्च कर रहा है. चर्चा के दौरान स्विगी (Swiggy) वाउचर्स की भी तुलना की गई. कुल मिलाकर, जोमैटो का एक छोटा सा कमेंट उनके लिए भारी पड़ गया और ग्राहकों ने कंपनी की सर्विस से लेकर उनकी सोशल मीडिया मौजूदगी तक, हर चीज की जमकर धुलाई कर दी.