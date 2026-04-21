Advertisement
trendingNow13187399
Hindi Newsजरा हटकेदांव उल्टा पड़ा! अनपेड इंटर्नशिप का मजाक उड़ाना जोमैटो को पड़ा भारी, यूजर्स ने सोशल मीडिया पर लगा दी क्लास

दांव उल्टा पड़ा! अनपेड इंटर्नशिप का मजाक उड़ाना जोमैटो को पड़ा भारी, यूजर्स ने सोशल मीडिया पर लगा दी क्लास

जोमैटो ने अनपेड इंटर्नशिप को स्कैम बताया, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उसी को घेर लिया. छिपे चार्ज, खराब सर्विस और रिफंड को लेकर जमकर आलोचना हुई. बहस ‘फ्री लेबर’ बनाम ‘अनुभव’ तक पहुंच गई और कंपनी ट्रोलिंग का शिकार बन गई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 21, 2026, 09:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दांव उल्टा पड़ा! अनपेड इंटर्नशिप का मजाक उड़ाना जोमैटो को पड़ा भारी, यूजर्स ने सोशल मीडिया पर लगा दी क्लास

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (ट्विटर) पर इन दिनों एक अजीबोगरीब बहस छिड़ी हुई है. मामला तब शुरू हुआ जब एक यूजर ने सवाल पूछा कि "दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम (धोखा) क्या है?" इस पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी, लेकिन सुर्खियां बटोरीं फूड डिलीवरी दिग्गज 'जोमैटो' के जवाब ने. जोमैटो ने बड़े ही बेबाक अंदाज में जवाब दिया, 'अनपेड इंटर्नशिप'. हालांकि, जोमैटो का यह दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया. लोगों ने तारीफ करने के बजाय जोमैटो को ही घेरना शुरू कर दिया और कंपनी की नीतियों पर सवाल उठा दिए. यूजर्स के मजेदार और तीखे कमेंट्स देखकर ऐसा लग रहा है मानो जोमैटो ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो.

जोमैटो का कमेंट और भड़का जनता का गुस्सा

जोमैटो ने जैसे ही अनपेड इंटर्नशिप को सबसे बड़ा स्कैम बताया, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. जोमैटो ने शायद सोचा था कि उन्हें युवाओं का समर्थन मिलेगा, लेकिन यूजर्स ने इसे कंपनी का दोगलापन करार दिया. लोगों ने जोमैटो को याद दिलाया कि दूसरों को नसीहत देने से पहले वे अपनी सेवाओं पर गौर करें. सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गया और जो चर्चा एक सामान्य सवाल से शुरू हुई थी, वह पूरी तरह से जोमैटो की रोस्टिंग में बदल गई. यूजर्स ने तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया कि जोमैटो खुद दुनिया के सबसे बड़े स्कैमर्स में से एक है.

प्लेटफॉर्म चार्ज और रिफंड पर यूजर्स ने घेरा

कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने जोमैटो की क्लास लगाते हुए उनके छिपे हुए शुल्कों पर निशाना साधा. एक यूजर ने लिखा कि 'फ्लैट 50% छूट देने का क्या फायदा, जब आप उसे पैकेजिंग, डिलीवरी और हैंडलिंग चार्जेस के नाम पर वसूल लेते हैं.' वहीं कुछ अन्य लोगों ने खराब सर्विस की शिकायत करते हुए कहा कि ठंडा खाना डिलीवर करना और रिफंड मांगने पर 'एआई सपोर्ट' के पीछे छिप जाना असली स्कैम है. इस दौरान मनोविज्ञान (Psychology) के छात्रों ने भी अपनी आपबीती सुनाई कि कैसे भारत में उन्हें इंटर्नशिप के नाम पर पैसे मिलने के बजाय खुद पैसे भरने पड़ते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग

इस बहस ने 'फ्री लेबर' बनाम 'अनुभव' के मुद्दे को भी हवा दे दी. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "लगता है जोमैटो का एडमिन खुद एक अनपेड इंटर्नशिप पर है, तभी ऐसे पोस्ट कर रहा है." वहीं कुछ लोगों ने गंभीरता से कहा कि अनपेड इंटर्नशिप का अस्तित्व ही खत्म होना चाहिए क्योंकि कोई अपनी मेहनत और कीमती समय खर्च कर रहा है. चर्चा के दौरान स्विगी (Swiggy) वाउचर्स की भी तुलना की गई. कुल मिलाकर, जोमैटो का एक छोटा सा कमेंट उनके लिए भारी पड़ गया और ग्राहकों ने कंपनी की सर्विस से लेकर उनकी सोशल मीडिया मौजूदगी तक, हर चीज की जमकर धुलाई कर दी.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Zomato viral tweetbiggest scam on X

Trending news

कभी हर दिन कमाते थे 2000, अब... बैसरन घाटी के पोनी ऑपरेटर्स के कैसे हैं हाल?
baisaran valley
कभी हर दिन कमाते थे 2000, अब... बैसरन घाटी के पोनी ऑपरेटर्स के कैसे हैं हाल?
क्या है सीएम हिमंता का 'मीट चैलेंज', जिसके लिए ममता बनर्जी को दिया असम आने का न्योता
West Bengal Assembly Elections 2026
क्या है सीएम हिमंता का 'मीट चैलेंज', जिसके लिए ममता बनर्जी को दिया असम आने का न्योता
गुजरात में योगी मॉडल! धर्मेश को मारने वालों की कराई परेड, बुलजोडर से घर भी ढहाया
Ahmedabad Murder
गुजरात में योगी मॉडल! धर्मेश को मारने वालों की कराई परेड, बुलजोडर से घर भी ढहाया
जन्म के आधार पर भक्त को मूर्ति छूने से रोकेंगे तो क्या संविधान दखल नहीं देगा: SC
Supreme Court
जन्म के आधार पर भक्त को मूर्ति छूने से रोकेंगे तो क्या संविधान दखल नहीं देगा: SC
पंजाब में गैंगस्टरों पर बड़ा वार, फायरिंग के आरोप में 4 गिरफ्तार
Punjab news
पंजाब में गैंगस्टरों पर बड़ा वार, फायरिंग के आरोप में 4 गिरफ्तार
मछली-चावल खाया, ममता को कोसा...बंगाल में TMC सरकार को अनुराग ठाकुर ने जमकर सुनाया
West Bengal Election 2026
मछली-चावल खाया, ममता को कोसा...बंगाल में TMC सरकार को अनुराग ठाकुर ने जमकर सुनाया
ईरान युद्ध के बीच 5 देशों की रिफाइनरियों में आग, भारत में भी हुआ हादसा; Explained
Iran and US War
ईरान युद्ध के बीच 5 देशों की रिफाइनरियों में आग, भारत में भी हुआ हादसा; Explained
'सत्ता में आए तो UCC लागू और 4 शादी पर रोक...,' बंगाल में अमित शाह का चुनावी दांव
West Bengal
'सत्ता में आए तो UCC लागू और 4 शादी पर रोक...,' बंगाल में अमित शाह का चुनावी दांव
तेज विस्फोट से गूंजी केरलम की पटाखा फैक्ट्री, 6 लोगों की मौत; रेस्क्यू अभियान जारी
keralam
तेज विस्फोट से गूंजी केरलम की पटाखा फैक्ट्री, 6 लोगों की मौत; रेस्क्यू अभियान जारी
मिडिल ईस्ट संकट के बीच 4 देशों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, अगले महीने होगी यात्रा
PM Modi
मिडिल ईस्ट संकट के बीच 4 देशों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, अगले महीने होगी यात्रा