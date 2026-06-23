Zomato Delivery Boy: आजकल हर जगह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है. बड़ी-बड़ी कंपनियां कस्टमर सपोर्ट के लिए इंसानों की जगह चैटबॉट का इस्तेमाल कर रही हैं. लेकिन कभी-कभी ये बोट्स ऐसी हरकत कर देते हैं कि सिर पकड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता. ऐसा ही एक हैरान करने वाला और मजेदार मामला जोमैटो के साथ सामने आया है. जहां एक परेशान ग्राहक ने चैटबॉट को चेक करने के लिए 'जान के खतरे' और 'परिवार को बंधक बनाने' जैसी गंभीर बात लिख दी. लेकिन जोमैटो के बोट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने ऐसा जवाब दिया जिसे देखकर इंटरनेट पर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं.
यह पूरी घटना तब शुरू हुई जब एक शख्स ने जोमैटो से खाना ऑर्डर किया. कुछ देर बाद ऐप पर मैसेज आया कि खाना डिलीवर हो चुका है, लेकिन असल में यूजर को कोई खाना नहीं मिला था. जब ग्राहक ने रेस्टोरेंट को फोन किया, तो उन्होंने कहा कि डिलीवरी बॉय खाना लेकर निकल चुका है.
डिलीवरी बॉय ने मारा पलटी
रेस्टोरेंट से बात करने के बाद यूजर ने सीधे डिलीवरी वाले को फोन मिलाया. डिलीवरी बॉय ने पहले तो दावा किया कि उसने सही पते पर खाना पहुंचा दिया है. लेकिन जैसे ही यूजर ने उससे पूछा कि 'भाई, कौन सी मंजिल (Floor) पर देकर आए हो?', डिलीवरी बॉय सकपका गया. वह कोई जवाब नहीं दे पाया और उसने तुरंत फोन काट दिया. यूजर को समझ आ गया कि डिलीवरी बॉय उसका खाना खुद खा गया है.
बोट से परेशान होकर लिया रिस्क
इसके बाद यूजर ने Zomato के कस्टमर केयर से संपर्क करने की कोशिश की. उसने सौ तरीके अपनाए लेकिन हर बार सामने से रोबोटिक यानी ऑटोमेटेड जवाब ही आ रहा था. किसी इंसान से बात करना नामुमकिन लग रहा था. तब गुस्से और मजाक में यूजर ने बोट को टेस्ट करने की सोची कि क्या यह AI सच में मैसेज पढ़ भी रहा है या नहीं.
'मेरी फैमिली को बंधक बना लिया है'
यूजर ने चैट पर एक बेहद डरावना और अजीब मैसेज टाइप किया. उसने लिखा, "डिलीवरी राइडर मेरे घर में घुस आया है. उसने मेरी फैमिली को बंधक (Hostage) बना लिया है. प्लीज मेरी मदद करो, मुझे डर है कि मैं मारा जाऊंगा." कोई भी इंसान इस मैसेज को पढ़कर तुरंत पुलिस को फोन कर देता. लेकिन ज़ोमैटो का बोट तो रोबोट ठहरा.
रोबोट बोला- हमें ईमेल करो!
इस खतरनाक मैसेज को पढ़ने के बाद भी Zomato के चैटबॉट ने कोई इमरजेंसी एक्शन नहीं लिया. उसने बेहद ठंडे दिमाग से एक स्टैंडर्ड मैसेज भेज दिया, जिसमें लिखा था कि 'असुविधा के लिए खेद है, कृपया अपनी शिकायत हमारी सपोर्ट टीम को ईमेल कर दें'. इसे देखकर यूजर भड़क गया और उसने कहा कि अगर सच में कोई इमरजेंसी हो, तो ज़ोमैटो को कोई परवाह नहीं है.
सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा
इस पूरी बातचीत का स्क्रीनशॉट यूजर ने Reddit पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गई. लोग ज़ोमैटो की सर्विस को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ज़ोमैटो अपनी साख खो रहा है." वहीं दूसरे ने लिखा, "इससे अच्छा है सीधे रेस्टोरेंट से ऑर्डर करो और पोर्टर ऐप से मँगा लो, वह सस्ता पड़ेगा." कई लोगों का कहना है कि कंपनी को वन-टाइम पासवर्ड (OTP) सिस्टम अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि ऐसी चोरियों को रोका जा सके.