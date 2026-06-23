Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /Zomato Rider ने मेरी फैमिली को बंधक बना लिया... कस्टमर के इस मैसेज पर कंपनी के चैटबॉट ने जो किया, वो हैरान कर देगा

Zomato Rider ने मेरी फैमिली को बंधक बना लिया... कस्टमर के इस मैसेज पर कंपनी के चैटबॉट ने जो किया, वो हैरान कर देगा

Zomato के खराब कस्टमर केयर से परेशान एक यूजर ने चैटबॉट को टेस्ट करने के लिए 'फैमिली को बंधक बनाने' का झूठा मैसेज भेजा, लेकिन AI बोट ने फिर भी रटा-रटाया जवाब दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हुई पूरी कहानी.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 23, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:44 PM IST
Zomato Rider ने मेरी फैमिली को बंधक बना लिया... कस्टमर के इस मैसेज पर कंपनी के चैटबॉट ने जो किया, वो हैरान कर देगा

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
योग और सही खानपान से थाइरॉइड पर काफी हद तक पाया जा सकता है नियंत्रण
Thyroid controlled through yoga and a proper diet30 min ago
2
mp news31 min ago
3
CUET UG Result OUT35 min ago
4
FIFA World Cup 202636 min ago
5
Omega Block44 min ago