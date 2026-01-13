Advertisement
रात के 2:30 बजे बीच सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा, डिलीवरी बॉय ने गुस्से में किया ऐसा काम; जिसे देख आपका भी खौल उठेगा खून

रात के 2:30 बजे बीच सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा, डिलीवरी बॉय ने गुस्से में किया ऐसा काम; जिसे देख आपका भी खौल उठेगा खून

Zomato delivery agent: रात को 2.30 बजे जोमैटो डिलीवरी बॉय और ग्राहक के बीच डोरस्टेप डिलीवरी को लेकर विवाद हुआ. डिलीवरी पूरी न होने पर एजेंट सड़क पर बैठकर खाना खाते दिखा, जिसका वीडियो वायरल हो गया. इसने ग्राहक सुविधा, एजेंट सुरक्षा और डिलीवरी सिस्टम पर नई बहस छेड़ दी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 13, 2026, 08:24 PM IST
रात के 2:30 बजे बीच सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा, डिलीवरी बॉय ने गुस्से में किया ऐसा काम; जिसे देख आपका भी खौल उठेगा खून

डिलीवरी बॉय का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. कभी खाना लेट पहुंचाने को लेकर बहस होती दिखती है, तो कभी ऑर्डर कैंसिल होने के बाद सड़क पर बैठकर खाना खाते डिलीवरी एजेंट नजर आते हैं. ऐसे ही एक ताजा वीडियो ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है, जिसमें आधी रात को जोमैटो डिलीवरी बॉय ग्राहक के खाने को लेकर विवाद के बाद सबके सामने उसे खाते हुए दिखाई देता है. यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और अब इसने ग्राहक की सुविधा, डिलीवरी सिस्टम और एजेंट्स की मजबूरी को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

डोरस्टेप डिलीवरी पर विवाद, खाना नहीं पहुंचा

वायरल वीडियो में दिखा जा सकता है कि जोमैटो डिलीवरी एजेंट की पहचान अंकुर ठाकुर के रूप में हुई है. वीडियो में वह खुद बताते हैं कि उन्होंने ग्राहक से नीचे आकर ऑर्डर लेने को कहा था. इस पर ग्राहक ने खाने को ऊपर तक पहुंचाने या फिर ऑर्डर कैंसिल करने की बात कही. इसी को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई. आखिरकार डिलीवरी पूरी नहीं हो सकी और वीडियो में अंकुर सड़क किनारे बैठकर वही खाना खाते दिखाई देते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया.

सोशल मीडिया पर मचा बनाल 

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर ankurthakur7127 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया है जिसे अब तक 12 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कुछ यूज़र्स का कहना है कि ग्राहक डिलीवरी, नाइट और कन्वीनियंस चार्ज देता है, इसलिए डोरस्टेप सर्विस मिलनी चाहिए. वहीं कई लोगों ने डिलीवरी एजेंट्स की सुरक्षा और हालात को भी समझने की बात कही. कुछ ने आरोप लगाया कि कई बार जानबूझकर ऑर्डर कैंसिल कर खाना रख लिया जाता है, जबकि अन्य ने कहा कि असली स्थिति जाने बिना किसी एक पक्ष को दोषी ठहराना गलत है. यह बहस ऐसे समय में सामने आई है, जब सरकार भी डिलीवरी पार्टनर्स पर बढ़ते दबाव और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रही है. हाल ही में ज़ोमैटो, स्विगी और अन्य कंपनियों ने तेज डिलीवरी जैसे दावों से दूरी बनाने का भरोसा भी दिया है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

zomato delivery agent, viral video

