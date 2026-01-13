रात के 2:30 बजे बीच सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा, डिलीवरी बॉय ने गुस्से में किया ऐसा काम; जिसे देख आपका भी खौल उठेगा खून

डिलीवरी बॉय का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. कभी खाना लेट पहुंचाने को लेकर बहस होती दिखती है, तो कभी ऑर्डर कैंसिल होने के बाद सड़क पर बैठकर खाना खाते डिलीवरी एजेंट नजर आते हैं. ऐसे ही एक ताजा वीडियो ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है, जिसमें आधी रात को जोमैटो डिलीवरी बॉय ग्राहक के खाने को लेकर विवाद के बाद सबके सामने उसे खाते हुए दिखाई देता है. यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और अब इसने ग्राहक की सुविधा, डिलीवरी सिस्टम और एजेंट्स की मजबूरी को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

डोरस्टेप डिलीवरी पर विवाद, खाना नहीं पहुंचा

वायरल वीडियो में दिखा जा सकता है कि जोमैटो डिलीवरी एजेंट की पहचान अंकुर ठाकुर के रूप में हुई है. वीडियो में वह खुद बताते हैं कि उन्होंने ग्राहक से नीचे आकर ऑर्डर लेने को कहा था. इस पर ग्राहक ने खाने को ऊपर तक पहुंचाने या फिर ऑर्डर कैंसिल करने की बात कही. इसी को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई. आखिरकार डिलीवरी पूरी नहीं हो सकी और वीडियो में अंकुर सड़क किनारे बैठकर वही खाना खाते दिखाई देते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर मचा बनाल

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर ankurthakur7127 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया है जिसे अब तक 12 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कुछ यूज़र्स का कहना है कि ग्राहक डिलीवरी, नाइट और कन्वीनियंस चार्ज देता है, इसलिए डोरस्टेप सर्विस मिलनी चाहिए. वहीं कई लोगों ने डिलीवरी एजेंट्स की सुरक्षा और हालात को भी समझने की बात कही. कुछ ने आरोप लगाया कि कई बार जानबूझकर ऑर्डर कैंसिल कर खाना रख लिया जाता है, जबकि अन्य ने कहा कि असली स्थिति जाने बिना किसी एक पक्ष को दोषी ठहराना गलत है. यह बहस ऐसे समय में सामने आई है, जब सरकार भी डिलीवरी पार्टनर्स पर बढ़ते दबाव और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रही है. हाल ही में ज़ोमैटो, स्विगी और अन्य कंपनियों ने तेज डिलीवरी जैसे दावों से दूरी बनाने का भरोसा भी दिया है.