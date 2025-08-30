Zomato से ऑर्डर करके शख्स ने डिलीवरी बॉय को किया मैसेज, जवाब में उसने लिखी ऐसी-ऐसी बातें, चैट हो गया वायरल
Zomato Delivery Boy Chat Viral: जोमैटो डिलीवरी बॉय और कस्टमर की ऐप चैट के 6 स्क्रीनशॉट रेडिट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. चैट में कस्टमर ने जल्दी डिलीवरी करने को कहा, तो डिलीवरी बॉय ने उसे ‘भूखा-नंगा’ कह दिया. 

 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 30, 2025, 06:22 PM IST
Zomato Delivery Boy Viral chat: आज के समय में ज्यादातर लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी का इस्तेमाल करते हैं. इससे न केवल जल्दी खाना मिलता है, बल्कि डिस्काउंट भी मिल जाता है. लेकिन इस पूरी चेन की सबसे अहम कड़ी होते हैं डिलीवरी बॉय जो समय पर ऑर्डर पहुंचाते हैं. अगर वही कस्टमर से बदतमीजी करें तो कंपनी की छवि खराब हो सकती है. हाल ही में ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें डिलीवरी एजेंट और कस्टमर के बीच हुई चैट ने लोगों को चौंका दिया.

दरअसल मामले की शुरुआत तब हुई जब एक ग्राहक ने अपने ऑर्डर का स्टेटस जानने के लिए डिलीवरी बॉय को मैसेज भेजा. उसने बड़े प्यार से एक स्टीकर भी भेजा और पूछा, "भाई कहां रह गए?" डिलीवरी बॉय ने जवाब में रिप्लाई देते हुए लिखा, "क्या हो गया?" ग्राहक ने फिर विनम्रता से लिखा, "ऑर्डर दे दो भाई, भूख लग रही है."

 

डिलीवरी बॉय का चैट हुआ वायरल

लेकिन इसके बाद डिलीवरी एजेंट का व्यवहार बदल गया. उसने झल्लाते हुए कहा कि उसके पास कम से कम तीन ऑर्डर हैं और ग्राहक तक पहुंचने में 1 से 1.30 घंटा लगेगा. इसके बाद उसने हैरान कर देने वाला मैसेज भेजा . "भाई मैं नहीं आ रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, ऑर्डर कैंसिल कर दे, भूखा रह तू, भूखा मर." फिर ग्राहक ने जैसे ही ऑर्डर कैंसिल करने की बात कही, डिलीवरी बॉय ने लिखा, "भूखा मर जा भूखा, गलत बंदे के चक्कर में फंस गया, मैं तो शराब पी रहा हूं.

 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट

 ग्राहक ने यह पूरी चैट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. देखते ही देखते यह वायरल हो गया और लोग तरह-तरह के कमेंट करने लगे. एक यूजर ने लिखा, "कंपनी को इस डिलीवरी बॉय के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए." दूसरे ने मजाक में लिखा, "इसने खाना नहीं, ट्रामा ऑर्डर किया था." एक और यूजर ने लिखा, "ऐसे लोगों को तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए, ये कंपनी के नाम पर कलंक हैं."

Shivam Tiwari

;