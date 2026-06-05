रात 11 बजे जोमैटो से मंगाया खाना, फिर डिलीवरी बॉय ने जो कहा... सुनकर दहल जाएगा दिल!

Zomato Delivery Boy: आजकल घर बैठे ऑनलाइन खाना मंगाना बेहद आसान हो गया है लेकिन क्या यह सच में सेफ है. खासकर उन लड़कियों के लिए जो अकेले रहती हैं और देर रात खाना ऑर्डर करती हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां एक महिला ने रात के 11 बजे जोमैटो से कुछ मंगाया और उसके बाद जो हुआ उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. डिलीवरी राइडर की एक कमेंट ने महिला को इस कदर डरा दिया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया है.

क्या हुआ था उस काली रात को?

यह पूरी घटना आन्या विग नाम की एक महिला के साथ घटी है जिन्होंने इस खौफनाक अनुभव को LinkedIn पर शेयर किया है. आन्या ने बताया कि उन्होंने रात के करीब 11 बजे खाना खाने के बाद जोमैटो से पान ऑर्डर किया था. जब डिलीवरी बॉय आया तो वह अपना ऑर्डर लेने नीचे गईं क्योंकि उस समय वह घर पर बिल्कुल अकेली थीं. जैसे ही वह राइडर के पास पहुंचीं तो सबसे पहले उसने पूछा कि क्या यह ऑर्डर उन्होंने ही किया है. आन्या ने कोई खास जवाब नहीं दिया क्योंकि वह सुनसान रात में किसी अनजान से ज्यादा बात नहीं करना चाहती थीं.

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राइडर ने पार की अपनी हदें

बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी बल्कि असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब राइडर सामान हाथ में देने लगा. आन्या के मुताबिक, उस डिलीवरी बॉय ने उनकी तरफ देखा और एक बेहद अजीब कमेंट किया. उसने कहा कि इस उम्र में एक लड़की होकर आप रात को पान मंगा रही हैं. यह बात सुनते ही आन्या के होश उड़ गए और वह बुरी तरह डर गईं. उन्होंने अपनी पोस्ट में सवाल उठाया कि आखिर एक डिलीवरी पार्टनर को यह हक किसने दिया कि वह कस्टमर के सामान पर कमेंट करे.

क्यों डरती हैं लड़कियां कंप्लेंट करने से?

आन्या ने इस मामले में एक बहुत ही गंभीर और प्रैक्टिकल बात उठाई है जिससे हर लड़की रिलेट कर पा रही है. उन्होंने कहा कि वह जोमैटो से शिकायत तो कर सकती हैं और शायद कंपनी उस राइडर को नौकरी से भी निकाल देगी. लेकिन सबसे बड़ा डर यह है कि उस डिलीवरी बॉय को आन्या के घर का पूरा पता मालूम है. अगर कंपनी की कार्रवाई से उसका ईगो हर्ट हो गया तो वह बदला लेने के लिए दोबारा घर पर आ सकता है. यही वजह है कि लड़कियां ऐसे मामलों में चुप रह जाती हैं क्योंकि उनकी सेफ्टी दांव पर होती है.

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सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. कई महिलाओं ने अपने पुराने और डरावने अनुभव शेयर किए हैं. एक यूजर ने लिखा कि दिल्ली-एनसीआर में हालात दिन-ब-दिन खराब होते जा रहे हैं क्योंकि इन राइडर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है. एक दूसरी महिला ने बताया कि जब भी वह रात को अकेले ऑर्डर लेती हैं तो घर के अंदर किसी काल्पनिक इंसान से बात करने का नाटक करती हैं ताकि राइडर को लगे कि वह अकेली नहीं हैं.

मामला बढ़ता देख जोमैटो कंपनी तुरंत हरकत में आई है. जोमैटो के ऑफिशियल अकाउंट से इस पोस्ट पर कमेंट किया गया है कि वे इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं. कंपनी ने आन्या से उनका ऑर्डर आईडी मांगा है ताकि उस राइडर की पहचान की जा सके और उस पर कड़ी कार्रवाई की जा सके. लेकिन जनता का कहना है कि सिर्फ एक राइडर को हटाना समाधान नहीं है बल्कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा.