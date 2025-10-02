खाना देने आया ZOMATO डिलीवरी बॉय, लड़की ने उसके नाम से बुलाया तो फिर हुआ कुछ ऐसा; सोच भी नहीं सकते आप

Delhi Woman Zomato Story: दिल्ली की रहने वाली नेहा मूलचंदानी ने जोमैटो से खाना ऑर्डर किया. डिलीवरी करने के लिए अर्जुन नाम का डिलीवरी बॉय आया. जब नेहा ने ऑर्डर रिसीव किया तो उन्होंने कहा, “थैंक यू, अर्जुन.” यह सुनते ही अर्जुन मुस्कुरा दिया. नेहा ने इस पल को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर किया और लिखा कि सिर्फ नाम से पुकारने भर से अर्जुन के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान आ गई.

किसी को नाम से पुकारना क्यों खास होता है?

नेहा ने लिखा, “आप नहीं जानते कि वह इंसान अपनी जिंदगी में किन संघर्षों से गुजर रहा है. कभी-कभी छोटी-सी बात किसी का पूरा दिन बदल सकती है.” उनके इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी कि किसी को उसके नाम से संबोधित करना उसे सम्मान और अपनापन महसूस कराता है. एक यूजर ने लिखा कि वे हमेशा कैब, ऑटो या डिलीवरी पर्सन को उनके नाम से संबोधित करते हैं, जिससे वे समय पर पहुंचते हैं और कैंसिल भी नहीं करते. इस पर नेहा ने जवाब दिया कि उन्होंने कभी इस तरह नहीं सोचा था और अब वे भी इसे आजमाएंगी.

Placed an order on Zomato!

Delivery person assigned!

His name was Arjun!

He came to the 11th floor to Deliver!

I said, “Thank you Arjun!” He got the beautiful smile just because I named him! You don’t know where he’s struggling in his life, how well his day treating… — Neha Moolchandani (@neha_basic) October 1, 2025

क्या नाम से पुकारना हमेशा सुरक्षित है?

एक अन्य यूजर ने चेतावनी देते हुए लिखा कि कभी-कभी विनम्रता भी परेशानी ला सकती है. उन्होंने बताया कि उनकी एक दोस्त हमेशा डिलीवरी बॉय को थैंक यू कहती थी, लेकिन एक दिन डिलीवरी करने वाले ने उसे कॉल कर इंस्टाग्राम आईडी मांगनी शुरू कर दी. इस पर नेहा ने जवाब दिया, “अपवाद हमेशा होते हैं.” एक शख्स ने लिखा कि वे गर्मियों में डिलीवरी बॉय को ठंडा पानी देने के लिए हमेशा फ्रिज में बोतलें रखते थे. वहीं एक अन्य यूजर ने मशहूर किताब “How to Win Friends and Influence People” का हवाला देते हुए लिखा कि “हर भाषा में किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे खूबसूरत शब्द होता है.”

छोटी-छोटी बातें इंसानों पर गहरा असर डालती हैं. किसी को उसके नाम से बुलाना या एक साधारण “थैंक यू” कहना भी उसकी थकान मिटा सकता है और उसका दिन बदल सकता है. हालांकि, जरूरी है कि सुरक्षा और मर्यादा का भी ध्यान रखा जाए.

(Disclaimer: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है. जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

