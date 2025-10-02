Advertisement
खाना देने आया ZOMATO डिलीवरी बॉय, लड़की ने उसके नाम से बुलाया तो फिर हुआ कुछ ऐसा; सोच भी नहीं सकते आप

Zomato Delivery Boy: दिल्ली की एक महिला ने जोमैटो डिलीवरी बॉय को उसके नाम से संबोधित किया और उसका रिएक्शन देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने नाम के महत्व पर चर्चा शुरू कर दी. इस छोटे से जेस्चर ने साबित किया कि किसी का नाम लेकर बुलाना उसके दिन को बदल सकता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 02, 2025, 07:39 AM IST
खाना देने आया ZOMATO डिलीवरी बॉय, लड़की ने उसके नाम से बुलाया तो फिर हुआ कुछ ऐसा; सोच भी नहीं सकते आप

Delhi Woman Zomato Story: दिल्ली की रहने वाली नेहा मूलचंदानी ने जोमैटो से खाना ऑर्डर किया. डिलीवरी करने के लिए अर्जुन नाम का डिलीवरी बॉय आया. जब नेहा ने ऑर्डर रिसीव किया तो उन्होंने कहा, “थैंक यू, अर्जुन.” यह सुनते ही अर्जुन मुस्कुरा दिया. नेहा ने इस पल को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर किया और लिखा कि सिर्फ नाम से पुकारने भर से अर्जुन के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान आ गई.

किसी को नाम से पुकारना क्यों खास होता है?

नेहा ने लिखा, “आप नहीं जानते कि वह इंसान अपनी जिंदगी में किन संघर्षों से गुजर रहा है. कभी-कभी छोटी-सी बात किसी का पूरा दिन बदल सकती है.” उनके इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी कि किसी को उसके नाम से संबोधित करना उसे सम्मान और अपनापन महसूस कराता है. एक यूजर ने लिखा कि वे हमेशा कैब, ऑटो या डिलीवरी पर्सन को उनके नाम से संबोधित करते हैं, जिससे वे समय पर पहुंचते हैं और कैंसिल भी नहीं करते. इस पर नेहा ने जवाब दिया कि उन्होंने कभी इस तरह नहीं सोचा था और अब वे भी इसे आजमाएंगी.

यह भी पढ़ें: यहां मर्द पहनते हैं साड़ी और करते हैं गरबा, इसके पीछे छिपी है 200 साल पुरानी खौफनाक कहानी

क्या नाम से पुकारना हमेशा सुरक्षित है?

एक अन्य यूजर ने चेतावनी देते हुए लिखा कि कभी-कभी विनम्रता भी परेशानी ला सकती है. उन्होंने बताया कि उनकी एक दोस्त हमेशा डिलीवरी बॉय को थैंक यू कहती थी, लेकिन एक दिन डिलीवरी करने वाले ने उसे कॉल कर इंस्टाग्राम आईडी मांगनी शुरू कर दी. इस पर नेहा ने जवाब दिया, “अपवाद हमेशा होते हैं.” एक शख्स ने लिखा कि वे गर्मियों में डिलीवरी बॉय को ठंडा पानी देने के लिए हमेशा फ्रिज में बोतलें रखते थे. वहीं एक अन्य यूजर ने मशहूर किताब “How to Win Friends and Influence People” का हवाला देते हुए लिखा कि “हर भाषा में किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे खूबसूरत शब्द होता है.”

इसे भी पढ़ें: Video: 300 की रफ्तार पर थी निंजा बाइक, अचानक सामने आया ट्रक, देखें टकराने से कैसे बाल-बाल बचा शख्स?

छोटी-छोटी बातें इंसानों पर गहरा असर डालती हैं. किसी को उसके नाम से बुलाना या एक साधारण “थैंक यू” कहना भी उसकी थकान मिटा सकता है और उसका दिन बदल सकता है. हालांकि, जरूरी है कि सुरक्षा और मर्यादा का भी ध्यान रखा जाए.

(Disclaimer: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है. जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

क्लिक कीजिए: Zee News का FAKE चेक, सच्चाई खुद पता कीजिए

