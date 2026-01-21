मौत के मुंह से पिल्ले को खींच लाया Zomato delivery Boy, फिर जो किया वो जीत लेगा आपका दिल

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेमौत के मुंह से पिल्ले को खींच लाया Zomato delivery Boy, फिर जो किया वो जीत लेगा आपका दिल

Zomato delivery boy Video: जोमैटो के एक डिलीवरी बॉय ने तेज रफ्तार सड़क पर दौड़ रहे एक बेसहारा पिल्ले की जान बचाकर उसे गोद ले लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर दिल जीत रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 21, 2026, 08:40 AM IST
Zomato Delivery Boy: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में जोमैटो का एक डिलीवरी एजेंट मुख्य सड़क पर दौड़ते एक छोटे से पिल्ले को गोद में उठाते हुए दिखाई देता है. गाड़ियां लगातार आ-जा रही थीं और पिल्ला तीन बार बाल-बाल बच चुका था. ऐसे में डिलीवरी बॉय ने बिना अपनी परवाह किए उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और उसकी जान बचा ली, जिससे लोग उसकी बहादुरी और संवेदनशीलता की तारीफ कर रहे हैं.

पिल्ले को बचाया नहीं बल्कि गोद भी लिया?

पिल्ले को बचाने के बाद उस शख्स ने एक और बड़ा कदम उठाया. उसने फैसला किया कि वह इस नन्हे से दोस्त को अपने घर ले जाएगा और उसे अपना बनाएगा. वीडियो में वह मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे लंबे समय बाद एक दोस्त मिला है और अब वह इस पिल्ले को अपने साथ रखेगा. यह दृश्य लाखों लोगों के दिल को छू गया. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में वह जोमैटो की यूनिफॉर्म में पिल्ले को प्यार से पकड़े हुए कहता है, “देखो भाइयो, बहुत दिनों बाद कोई दोस्त मिला है मुझे… अब इसको घर लेके जा रहे हैं, नमस्ते बोल दो सबको.” उसकी आवाज़ में अपनापन और खुशी साफ झलक रही है, जिसने इस वीडियो को और भी खास बना दिया.

यह भी पढ़ें: साहब, मैं अंदर नहीं आ सकता... दिव्यांग की बात सुन पिघला SBI बैंक कर्मचारी का दिल; देखें वो चेहरा जो पहले नहीं देखा

क्या उसने अपने फैसले के पीछे की वजह बताई?

बाद में डाले गए दूसरे वीडियो में उसने बताया कि वह डिलीवरी के लिए जा रहा था तभी उसने पिल्ले को सड़क पर दौड़ते देखा. उसने उसकी मां को ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं मिला. आखिरकार उसने तय किया कि इस मासूम को अकेला छोड़ने से बेहतर है कि वह खुद उसे अपना ले. उसने लोगों से अपील भी की कि खरीदने के बजाय गोद लेने को बढ़ावा दें.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यह भी पढ़ें: मिस्र के पिरामिडों से भी हजारों साल पुराना! तुर्की की इस पहाड़ी के नीचे दबा है दुनिया का पहला 'भगवान का घर'?

क्या सोशल मीडिया पर लोगों ने इस काम की तारीफ की?

इन वीडियो को करीब दस लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और कमेंट सेक्शन तारीफों से भरा हुआ है. कई यूजर्स ने जोमैटो को टैग कर मांग की कि कंपनी को इस डिलीवरी बॉय को उसके नेक काम के लिए इनाम देना चाहिए. कुछ लोगों ने इसे आज की सबसे बेहतरीन इंस्टाग्राम रील भी कहा. एक आम डिलीवरी बॉय द्वारा दिखाया गया यह छोटा सा कदम लाखों लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा बन गया है. सड़क पर भटकते एक पिल्ले को घर देकर उसने यह दिखा दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

Zomato delivery boy

Trending news

