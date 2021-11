Zomato ने किया ऐसा इमोशनल ट्वीट, यूजर्स के कमेंट्स पढ़कर आंख में आ जाएंगे आंसू

सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाले पोस्ट में, Zomato ने अपने फैन्स और फॉलोअर्स के लिए 4 नवंबर को दिवाली मनाने को लेकर एक इमोशनल मैसेज शेयर किया. Zomato ने अपने पोस्ट में, उन परिवारों के लिए एक बयान साझा किया, जिन्होंने अपने परिवार या रिश्तेदार के सदस्यों को कोरोनावायरस के सेकंड वेव में खो दिया. जोमैटो के इस मैसेज को पढ़ने के बाद नेटिजन्स भी बेहद इमोशनल हो गए. उन्हें जोमैटो द्वारा शेयर किया गया यह पोस्ट बेहद पसंद आया.

Zomato ने अपने पोस्ट में लिखा, 'उन घरों में, जिनके यहां इस साल लाइट्स नहीं जलाई गईं, जहां मिठाई का स्वाद सभी के लिए फीका हो गया, जहां साल की शुरुआत में ही लोगों ने अपनों को खोया, वो अब हर त्योहार को छोटा महसूस कर रहे हैं. हम जानते हैं कि यह खुश होने के लिए बहुत जल्द होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको जल्द ही फिर से खुशी मिलेगी.'

Zomato ने जैसे ही इस अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, 25,000 से ज्यादा लोगों ने इस लाइक किया. इतना ही नहीं, 4 हजार से ज्यादा रीट्वीट के साथ यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. Zomato की इस पोस्ट को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में भी सैकड़ों यूजर्स ने दिल छू लेने वाले प्रतिक्रियाएं दीं. आप अगर उन प्रतिक्रियाओं को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप भी इमोशनल हो जाएं.

Thank you Zomato. My mum lighted the lamps last year. 3 months later she was no more. Feeling lost.

Thanks Zomato .. lost my brother this year.. trying hard to feel ok on Diwali but can’t. Every minute thinking about him.

