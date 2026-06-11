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370 रुपये की बिरयानी भेज दूं? वायरल नोटिफिकेशन पर मचा बवाल, तो Zomato ने तोड़ी चुप्पी; जानें क्या है सच?

Zomato Rejects Rs 370 Biryani Notification Claim: '370 रुपये की बिरयानी' विवाद इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में बना हुआ है. अब इस बहस में फूड डिलीवरी कंपनी Zomato का नाम भी जुड़ गया है. इसको लेकर कंपनी के कुछ नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं. हालांकि, कंपनी ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि यह स्क्रीनशॉट पूरी तरह फेक है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 11, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:50 PM IST
370 रुपये की बिरयानी भेज दूं? वायरल नोटिफिकेशन पर मचा बवाल, तो Zomato ने तोड़ी चुप्पी; जानें क्या है सच?
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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