/370 रुपये की बिरयानी भेज दूं? वायरल नोटिफिकेशन पर मचा बवाल, तो Zomato ने तोड़ी चुप्पी; जानें क्या है सच?

Zomato Rejects Rs 370 Biryani Notification Claim: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर '370 रुपये की बिरयानी' वाला मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है. एक स्टैंडअप शो के दौरान की गई टिप्पणी से शुरू हुई यह बहस अब डेटिंग कल्चर, कंसेंट और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी जैसे बड़े मुद्दों तक पहुंच चुकी है. इस बीच कई ब्रांड, इंफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर भी इस चर्चा का हिस्सा बन गए.
इसी दौरान Zomato के नाम से कुछ कथित स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे. इनमें दावा किया गया कि कंपनी ने अपने यूजर्स को एक नोटिफिकेशन भेजा था, जिसमें लिखा था, बिरयानी भेज दूं? 370 रुपये की है बस. देखते ही देखते यह स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर फैल गया और लोग इसे विवाद से जोड़कर शेयर करने लगे. हालांकि, मामला ज्यादा बढ़ने से पहले ही कंपनी ने इस पर अपनी स्थिति साफ कर दी.
वायरल स्क्रीनशॉट पर बढ़ती चर्चा के बीच कंपनी ने सार्वजनिक रूप से बयान जारी कर साफ किया कि यह नोटिफिकेशन उसकी तरफ से नहीं भेजा गया था. Zomato ने सोशल मीडिया और LinkedIn पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि इंटरनेट पर घूम रहा स्क्रीनशॉट फेक है. कंपनी ने कहा कि उसने न तो ऐसा कोई मैसेज लिखा और न ही अपने यूजर्स को भेजा है. कंपनी ने अपने बयान में एक लाइन और भी लिखी, जिसने लोगों का ध्यान खींचा. पोस्ट में कहा गया है कि Biryani is dinner, not consent. इसका मतलब है कि बिरयानी सिर्फ डिनर है, कंसेंट नहीं है. Zomato का यह बयान कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे.
आपको बता दें कि जिस विवाद की वजह से यह स्क्रीनशॉट चर्चा में आया, उसकी शुरुआत एक स्टैंडअप कॉमेडी शो से हुई थी. कॉमेडियन प्रनित मोरे के एक शो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऑडियंस में बैठा एक लड़का अपनी डेट से जुड़ा अनुभव शेयर कर रहा था. बातचीत के दौरान उसने 370 रुपये की चिकन बिरयानी का जिक्र किया और ऐसी बात कही, जिसे कई लोगों ने महिलाओं और कंसेंट को लेकर गलत सोच का उदाहरण बताया. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर इसकी भारी आलोचना शुरू हो गई. लोगों ने कहा कि किसी पर पैसा खर्च करना किसी रिश्ते या शारीरिक नजदीकी का अधिकार नहीं देता. यहीं से 370 रुपये की बिरयानी वाला वाक्य इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया.
विवाद बढ़ने के साथ ही सोशल मीडिया पर मीम्स, व्यंग्य पोस्ट और फेक स्क्रीनशॉट्स की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इस पर मजाकिया पोस्ट बनाकर शेयर करना शुरू कर दिया. कुछ लोगों ने ब्रांड्स के नाम पर काल्पनिक विज्ञापन और नोटिफिकेशन भी तैयार किए. इन्हीं में से एक स्क्रीनशॉट Zomato के नाम से वायरल हुआ, जिसे बाद में कंपनी को सार्वजनिक रूप से खारिज करना पड़ा. मार्केटिंग और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स का कहना है कि वायरल ट्रेंड्स के दौरान अक्सर ऐसे फर्जी कंटेंट तेजी से फैल जाते हैं.
यह विवाद केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर लड़के की जिंदगी में भी देखने को मिला. वायरल वीडियो में दिखाई देने वाले लड़के को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विवाद बढ़ने के बाद उसकी नौकरी भी चली गई. वहीं, शो के होस्ट रहे कॉमेडियन प्रनित मोरे को भी सोशल मीडिया पर काफी कुछ झेलना पड़ा. बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया और सफाई भी दी. इसी वजह से यह मामला अब केवल एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि ऑनलाइन व्यवहार और उसकी कीमत पर होने वाली चर्चा का हिस्सा बन चुका है.
पूरे विवाद के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा कंसेंट यानी सहमति के मुद्दे पर हुई. कई सोशल मीडिया यूजर्स, एक्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसी डेट पर खर्च किया गया पैसा आपको किसी तरह की रिटर्न की आस नहीं देता है. लोगों ने कहा कि कंसेंट हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा पर आधारित होता है और उसे किसी गिफ्ट, डिनर या खर्च से जोड़ा नहीं जा सकता. इसी के साथ Zomato की लाइन 'बिरयानी डिनर है, कंसेंट नहीं' भी काफी चर्चा में रही और कई लोगों ने इसे बहस के मूल मुद्दे से जोड़कर देखा.
यह पूरा मामला एक बार फिर दिखाता है कि सोशल मीडिया पर कोई भी बात कितनी तेजी से वायरल हो सकती है. कुछ सेकंड का वीडियो, एक वायरल मीम या एक फर्जी स्क्रीनशॉट लाखों लोगों तक पहुंच सकता है. ऐसे में कंपनियों और व्यक्तियों दोनों को समय रहते अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंटरनेट पर दिखने वाली हर चीज को सच मानने से पहले उसकी जांच करना जरूरी है, क्योंकि कई बार गलत जानकारी भी उतनी ही तेजी से फैलती है, जितनी सही खबर.
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