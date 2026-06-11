/370 रुपये की बिरयानी भेज दूं? वायरल नोटिफिकेशन पर मचा बवाल, तो Zomato ने तोड़ी चुप्पी; जानें क्या है सच?

आपको बता दें कि जिस विवाद की वजह से यह स्क्रीनशॉट चर्चा में आया, उसकी शुरुआत एक स्टैंडअप कॉमेडी शो से हुई थी. कॉमेडियन प्रनित मोरे के एक शो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऑडियंस में बैठा एक लड़का अपनी डेट से जुड़ा अनुभव शेयर कर रहा था. बातचीत के दौरान उसने 370 रुपये की चिकन बिरयानी का जिक्र किया और ऐसी बात कही, जिसे कई लोगों ने महिलाओं और कंसेंट को लेकर गलत सोच का उदाहरण बताया. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर इसकी भारी आलोचना शुरू हो गई. लोगों ने कहा कि किसी पर पैसा खर्च करना किसी रिश्ते या शारीरिक नजदीकी का अधिकार नहीं देता. यहीं से 370 रुपये की बिरयानी वाला वाक्य इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया.