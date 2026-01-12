केक देने गया Zomato Delivery Boy, दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों से क्यों बहने लगे आंसू? जानिए पूरी कहानी

Zomato Rider Birthday Surprise: जोमैटो के एक राइडर के लिए यह दिन बिल्कुल आम लग रहा था. उसे एक घर पर केक डिलीवर करना था, लेकिन जैसे ही वह उस पते पर पहुंचा, कहानी ने बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया. जिस केक को वह ग्राहक के लिए लाया था, वही केक उस परिवार ने उसके जन्मदिन के जश्न के लिए इस्तेमाल कर लिया. राइडर को घर के अंदर बैठाया गया और बिना किसी पूर्व जानकारी के उसके लिए सरप्राइज प्लान कर लिया गया.

राइडर की प्रतिक्रिया देखकर लोग क्यों हुए भावुक?

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि राइडर इस अप्रत्याशित पल से पूरी तरह स्तब्ध हो गया. उसकी आंखों में आंसू थे और कुछ पल के लिए वह बोल भी नहीं पा रहा था. परिवार ने मोमबत्तियां जलाईं, उसे केक काटने को कहा और पूरा माहौल तालियों और मुस्कुराहट से भर गया. यह पल इतना सच्चा और भावुक था कि देखने वालों का दिल भी भर आया.

घरवालों ने जन्मदिन को खास कैसे बना दिया?

परिवार के सभी सदस्य ‘हैप्पी बर्थडे’ गाते नजर आए. इसके बाद उन्होंने खुद अपने हाथों से राइडर को केक खिलाया. यह कोई बड़ा खर्च या दिखावा नहीं था, बल्कि एक सादा लेकिन दिल छू लेने वाला जश्न था. यही सादगी इस पल को खास बनाती है और बताती है कि इंसानियत छोटी-छोटी बातों में भी झलक सकती है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और लोगों ने इसे इंसानियत की मिसाल बताया. कई यूजर्स ने लिखा कि अच्छा लगा यह देखकर कि आज भी दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं. किसी ने कहा कि डिलीवरी बॉय का जन्मदिन मनाने वाले परिवार की दिल से तारीफ होनी चाहिए, तो किसी ने लिखा कि ऐसे लोग कहां मिलते हैं.

नेटिजन्स ने परिवार के लिए क्या कहा?

कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा कि बिना राजनीति, जाति और भेदभाव वाला यही असली भारत है. कई यूज़र्स ने परिवार को सलाम किया और कहा कि उन्होंने दिल जीत लिया. कुछ लोगों ने मज़ाक में जोमैटो को टैग कर लिखा कि अपने ग्राहकों से कुछ सीखिए. जहां ज्यादातर लोग भावुक और खुश दिखे, वहीं कुछ यूजर्स ने सवाल भी उठाए. कुछ ने दावा किया कि राइडर को जबरदस्ती केक कटवाया गया या पूछा कि क्या सच में उसका जन्मदिन उसी दिन था. इन सभी शंकाओं पर वीडियो शेयर करने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया और साफ किया कि वाकई उस दिन राइडर का जन्मदिन था.