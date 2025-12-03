Advertisement
मरकर कैसे जिंदा हुईं दादी अम्मा? ताबूत में दफनाया तो अगले दिन किचन में खाना बनाती हुई दिखीं, लोग बोले- जॉम्बी है...

Zombie Grandma: 95 साल की एक बुजुर्ग महिला को गांववालों ने मृत मानकर ताबूत में रख दिया, लेकिन कुछ दिन बाद जब ताबूत खाली मिला तो पूरे गांव में खौफ फैल गया. सच क्या था? जानिए इस हैरान कर देने वाली घटना की पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 03, 2025, 02:52 PM IST
Zombie Grandma Wakes Up in Coffin: 95 वर्षीय ली श्यूफेंग हाल ही में गिरकर सिर में गंभीर चोट खा बैठी थीं. ठंडी सुबह जब पड़ोसी चेन चिंगवांग उन्हें उठाने पहुंचे तो उन्होंने कई बार पुकारा, हिलाया-डुलाया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. सांस भी महसूस नहीं हुई. शरीर ठंडा नहीं था, पर किसी को लगा कि शायद उनकी मौत हो चुकी है. इसी के बाद गांववालों ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी.

ताबूत में रखने के बाद क्या हुआ?

चीन की परंपरा के अनुसार शव को कुछ दिनों तक घर में खुले ताबूत में रखा जाता है ताकि लोग अंतिम दर्शन कर सकें. ली श्यूफेंग को 19 फरवरी 2012 को ताबूत में रखा गया और छह दिन बाद अंतिम संस्कार होना था. सब सामान्य लग रहा था, लेकिन असली घटना कुछ दिनों बाद सामने आई. 24 फरवरी को यानी अंतिम संस्कार से एक दिन पहले चेन ताबूत देखने गए. जैसे ही उन्होंने ढक्कन खोला वे दंग रह गए. ताबूत बिल्कुल खाली था. शरीर गायब था. घर में भी कोई नहीं. पूरे गांव में हड़कंप मच गया. लोगों ने डर के मारे सोचा कि किसी ने शव चुरा लिया या कोई अनहोनी हो गई.

आखिर गायब ली श्यूफेंग कहां मिलीं?

जब गांववाले पूरे घर में खोजबीन कर रहे थे तभी रसोईघर से आवाज आई. अंदर देखा तो ली श्यूफेंग बिल्कुल सामान्य तरीके से स्टूल पर बैठकर खाना पका रही थीं. उन्होंने कहा, “मैं बहुत देर सोई. उठकर भूख लगी तो खाना बनाने लगी. ताबूत का ढक्कन खोलने में काफी वक्त लगा.” डॉक्टर पहले हैरान थे, फिर जांच के बाद पता चला कि वह आर्टिफिशियल डेथ नाम की दुर्लभ स्थिति का शिकार हुई थीं, जिसमें सांस कुछ समय के लिए बंद हो जाती है लेकिन शरीर गर्म रहता है. परंपरा के कारण ताबूत घर में रखा गया और यही उनकी जिंदगी बच गई. हालांकि, एक दुखद सच भी सामने आया परंपरा के अनुसार उनकी मृत्यु मानकर उनके सभी सामान जला दिए गए थे.

क्या ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं?

ऐसी मृत्यु से वापसी की घटनाएं इतिहास में पहले भी दर्ज हैं. 1915 में अमेरिका की एसी डनबर, जिन्हें मृत घोषित कर दफना दिया गया था, ताबूत खुलते ही मुस्कुराते हुए उठ बैठीं. 2014 में मिसिसिपी के 78 वर्षीय वॉल्टर विलियम्स को शव बैग में ले जाया जा रहा था, जब अचानक उनका पैर हिलने लगा और वे जिंदा पाए गए.

