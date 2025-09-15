Zoo में आकर चिंपैजी को मोबाइल पर Reels दिखाने लगते हैं यहां के लोग! दुनियाभर में उड़ा मजाक
Zoo Bans Visitors: चीन के शंघाई वाइल्डलाइफ पार्क का एक नन्हा चिंपैंजी इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है. इस चिंपैंजी का नाम डिंग डिंग है और यह सिर्फ दो साल का है. इसकी हरकतें इतनी इंसानों जैसी लगती हैं कि लोग इसे फ्लावर थीफ (Flower Thief) तक कहने लगे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:09 AM IST
Chimpanzee Viral Video: चीन के शंघाई वाइल्डलाइफ पार्क का एक नन्हा चिंपैंजी इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है. इस चिंपैंजी का नाम डिंग डिंग है और यह सिर्फ दो साल का है. इसकी हरकतें इतनी इंसानों जैसी लगती हैं कि लोग इसे फ्लावर थीफ (Flower Thief) तक कहने लगे हैं. लेकिन हाल ही में एक अजीब मामला सामने आया, जब जू प्रशासन ने इसके लिए शॉर्ट वीडियो देखने पर बैन लगा दिया. आइए जानते हैं क्यों.

डिंग डिंग इतना पॉपुलर क्यों है?

डिंग डिंग की मासूमियत और शरारती अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है. कभी यह दूध पीते हुए इंसानों की तरह बैठा दिखता है, तो कभी अपने केयरटेकर की गोद में छुप जाता है. सबसे मजेदार पल तब आया जब इसने एक कमल का फूल चुपके से उठाकर उसकी पंखुड़ियां खाने शुरू कर दीं. इस वजह से नेटिजन्स ने इसे प्यार से “फ्लावर थीफ” कहना शुरू कर दिया.

शॉर्ट वीडियो का शौक कैसे लगा?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक महिला अपने फोन पर शॉर्ट वीडियो चलाकर उसे शीशे के पार डिंग डिंग को दिखा रही थी. स्क्रीन पर आते म्यूजिक और मजेदार क्लिप्स को यह छोटे बच्चे की तरह ध्यान से देख रहा था. कभी चेहरे पर हाथ फेरता तो कभी पूरी तन्मयता से स्क्रीन में खो जाता.

क्या वीडियो वाकई जानवरों के लिए हानिकारक हैं?

विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार स्क्रीन देखने से इंसानों की ही तरह जानवरों की आंखों पर भी बुरा असर पड़ सकता है. चमकती रोशनी और तेज आवाजें उनके दिमाग को ज्यादा उत्तेजित कर सकती हैं. इसी चिंता के चलते पार्क प्रशासन ने डिंग डिंग के लिए मोबाइल वीडियो दिखाने पर रोक लगा दी है. लोगों को यह फैसला भले ही अजीब लगे, लेकिन ज्यादातर ने इसे जरूरी कदम बताया. कई यूजर्स ने मज़ाकिया अंदाज में लिखा, “बच्चे को डांटो मत, बस फोन छीन लो.” वहीं कुछ ने कहा कि डिंग डिंग को स्क्रीन की बजाय खिलौनों और खेलों से व्यस्त रखना बेहतर होगा.

