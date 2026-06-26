Security Guard vs Delivery Partner Salary: सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंस्टाग्राम पर तहलका मचा रहा है. यह वीडियो किसी और का नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंटल सर्विस 'Zypp Electric' के फाउंडर और CEO आकाश गुप्ता का है. आकाश गुप्ता ने अपनी कंपनी के एक सिक्योरिटी गार्ड से सैलरी और करियर को लेकर बेहद खुलकर बात की. लेकिन इस बातचीत का जो अंत हुआ, उसने इंटरनेट पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है.
यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब जिप इलेक्ट्रिक के फाउंडर आकाश गुप्ता ने अपनी कंपनी में काम करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड से सामान्य बातचीत शुरू की. आकाश ने गार्ड से बेहद अनौपचारिक अंदाज में पूछा कि उन्हें जिप में काम करते हुए कितना समय हो गया है. इस पर गार्ड ने जवाब दिया कि उसे करीब दो से ढाई महीने हुए हैं. जब आकाश ने पूछा कि वह इससे पहले क्या करते थे, तो गार्ड का सीधा सा जवाब था कि वह कुछ नहीं करते थे.
डिलीवरी बॉय कमाते हैं ज्यादा पैसा
बातचीत आगे बढ़ी तो बात सैलरी पर आ गई. फाउंडर ने जब गार्ड से उसकी महीने की सैलरी पूछी, तो उसने बताया कि उसे 18,000 रुपये मिलते हैं. इस पर आकाश गुप्ता ने एक ऐसी बात कह दी जिसने गार्ड को सोचने पर मजबूर कर दिया. आकाश ने कहा कि डिलीवरी का काम करने वाले लोग इससे कहीं ज्यादा पैसे कमा रहे हैं. उन्होंने कहा, "डिलीवरी के काम में तो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं लोग."
गार्ड ने कहा- मेहनत कर लेंगे, पर पैसा चाहिए
फाउंडर की यह बात सुनकर गार्ड भी उनकी राय से सहमत नजर आया. गार्ड ने अपने दिल की बात शेयर करते हुए कहा कि वह भी अब गाड़ी लेने की सोच रहा है. उसने कहा कि उसे यह सिक्योरिटी वाला काम ठीक नहीं लग रहा है. अगर वह 12 घंटे डिलीवरी का काम करेगा, तो वहां इससे ज्यादा पैसे कमा लेगा. आकाश गुप्ता ने उसकी बात का समर्थन किया लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाया कि डिलीवरी के काम में शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा होती है. इस पर गार्ड ने बहुत ही मासूमियत और ईमानदारी से कहा, "सर, मेहनत कर लेंगे तो पैसे भी तो हैं ना." यह सुनकर आकाश ने भी उसका हौसला बढ़ाया और उसे यह काम ट्राई करने को कहा.
फाउंडर ने खुद ही किया मजाक
आकाश गुप्ता ने इस बातचीत का वीडियो खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. उन्होंने मजाक करते हुए कैप्शन में लिखा, "ओप्स, मैंने अपने ही बिजनेस में अपने ही कर्मचारी को पोच कर लिया." इसके साथ ही उन्होंने भारत की 'गिग इकोनॉमी' यानी डिलीवरी और फ्रीलांस काम के बढ़ते बाजार की तारीफ की. उन्होंने लिखा कि कभी-कभी एक छोटी सी बातचीत भी नए रास्ते खोल देती है.
वीडियो देख भड़क उठे इंटरनेट यूजर्स
कई यूजर्स ने सिक्योरिटी गार्ड्स के वर्किंग आवर्स और कम सैलरी को लेकर कंपनी को ही घेर लिया. एक यूजर ने गुस्से में लिखा, "12 घंटे क्यों काम करा रहे हो भाई? यह गैरकानूनी है." वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि अगर वह 12 घंटे काम कर रहा है और उसे सिर्फ 18,000 मिल रहे हैं, तो नियमों का पालन कहां हो रहा है? यह मिनिमम वेज के खिलाफ है. लोगों का कहना था कि कंपनी को अपनी एजेंसी से बात करके गार्ड्स की सैलरी बढ़ानी चाहिए, न कि उन्हें नौकरी छोड़ने की सलाह देनी चाहिए.