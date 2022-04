Pakistan Army: पाकिस्तानी सेना पर विद्रोहियों का बड़ा हमला, 8 सैनिक मारे गए

Attack on Pakistan Army: कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए. यह कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठ रही है. भारत और दुनिया के दूसरे देशों में आतंकवाद निर्यात करता आ रहा पाकिस्तान अब खुद इससे बुरी तरह झुलस रहा है.

पाकिस्तान के अशांत उत्तरी वजीरिस्तान (North Waziristan) इलाके में विद्रोहियों की ओर से हुए अटैक में पाकिस्तानी सेना के 7 जवान मारे गए हैं. जबकि एक सैनिक दूसरी जगह हुए हमले में मारा गया. पाकिस्तान के पूर्व सीएम इमरान खान ने अपने देश के सैनिकों की मौत पर दुख जताया है.

I salute our brave soldiers, seven of whom were martyred fighting a terrorist ambush in North Waziristan district. Our soldiers have been laying down their lives to keep our country safe from terrorists & our entire nation stands with these brave men.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 15, 2022