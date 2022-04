इस्लामाबाद में पिटे Imran Khan समर्थक, मदीना में PM की बेइज्जती का लिया बदला

Pakistan News: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) 'कटोरा' लेकर सऊदी अरब (Saudi Arabia) गए हैं. अपने तीन दिवसीय दौरे में उनकी कोशिश आर्थिक मदद हासिल करने की है. इस दौरान जब पाकिस्तानी PM मदीना में मस्जिद-ए-नवाबी पहुंचे, तो उनका स्वागत ‘चोर..चोर..’ के नारों से हुआ था. सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं के इसे इमरान खान (Imran Khan) की साजिश बताया था और अब इमरान के समर्थक को उनकी इस 'साजिश' की कीमत चुकानी पड़ी है.

'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, मदीना की घटना का असर इस्लामाबाद में भी दिखाई दिया है. यहां इमरान खान के समर्थक और पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी (Qasim Suri) के साथ मारपीट की गई है. सूरी ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. यह हमला उस समय हुआ जब इमरान समर्थक अपने कुछ साथियों के साथ कोहसर बाजार के एक रेस्टोरेंट में 'सहरी' खा रहे थे.

Video of an attack on Qasim Suri just now.

Dear PDM,

Chants of Chor and Ghaddar in Madina on you were by common Pakistanis, NOT PTI workers; we didn't send any plane to Madina like you. #MarchAgainstImportedGovt pic.twitter.com/2y7ljISxc9

— PTI (@PTIofficial) April 28, 2022