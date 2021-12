कंगाल Pak का एक और नमूना, लाइव टीवी पर मूंगफली चबाते दिखे वित्त मंत्रालय के अधिकारी

नई दिल्ली. पाकिस्तान की कंगाली हालत किसी से छिपी नहीं है. हाल ही में पाकिस्तान एंबेसी के अधिकारियों ट्विटर पर वीडियो डालकर प्रधानमंत्री से सैलरी न देने का सवाल किया था. वो मामला ठंडा नहीं हुआ कि एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता एक लाइव टीवी शो के दौरान मूंगफली चबाते हुए दिख रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, ये मामला शुक्रवार का है, जब पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता मुजम्मिल असलम एक डिबेट के दौरान जियो न्यूज के कार्यक्रम में जुड़े थे. इस दौरान वे मूंगफली चबा रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो के सामने आने के बाद लोग असलम को ट्रोल करते दिखाई दे रहे हैं.

