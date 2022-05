US-Pakistan Ties: पाकिस्तान से रिश्तों की बहाली के लिए अमेरिका ने बढ़ाया हाथ, किया ये ऐलान

US bilateral relations with Pakistan: दुनिया में भारत के बढ़ते रुतबे के बीच अमेरिका (US) ने पाकिस्तान (Pakistan) के साथ एक बार फिर पहले जैसे गर्मजोशी भरे रिश्ते बहाली होने की उम्मीद जताई है. इसी सिलसिले में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन (Antony Blinken) ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी (Bilawal BhuttoZardari) से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है.

विदेशी साजिश के आरोपों के बाद पहली बातचीत

पड़ोसी देश में नई सरकार बनने के बाद ये पहला मौका था जब दोनों देशों के बीच हाई लेवल बातचीत हुई हो. बताते चलें कि पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान के, विपक्ष द्वारा पेश किए अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनकी सरकार को सत्ता से बाहर करने की ‘विदेशी साजिश’ के पीछे अमेरिका का हाथ होने का आरोप लगाने के हफ्तों बाद ये संवाद बहाली हुई है.

बिलावल का बयान

बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान-अमेरिका संबंधों के विभिन्न आयामों पर विचार साझा किए गए. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच लंबे समय से व्यापक संबंध रहे हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच परस्पर सम्मान और परस्पर हितों पर आधारित, सार्थक और सतत रिश्ते क्षेत्र में तथा उससे बाहर शांति, विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम हैं. बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान की दूरदृष्टि मानवीय विकास, क्षेत्रीय संपर्क और पड़ोसी के साथ शांतिपूर्वक रिश्तों पर केंद्रित है.

अमेरिका ने दिया न्योता

विदेश विभाग के अनुसार, ब्लिंकन ने बातचीत में व्यापक आधार वाले द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की इच्छा दोहरायी. उन्होंने अफगानिस्तान की स्थिरता और आतंकवाद से लड़ने के लिए अमेरिका-पाकिस्तान की मजबूत प्रतिबद्धता दोहरायी. दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर चल रही भागीदारी पर भी जोर दिया. इसी के साथ अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने पाकिस्तान को 18 मई को न्यूयॉर्क में होने वाली, वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है.