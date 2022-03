पेशावर में नमाज के दौरान मस्जिद के अंदर विस्फोट, 30 की मौत; 50 लोग घायल

पेशावर: पाकिस्तान के पेशावर (Peshawar) में बड़ा हादसा हुआ है और शुक्रवार की नमाज के दौरान इमाम बरगाह (मस्जिद) के अंदर विस्फोट (Blast during Friday Prayers) हो गया. इस हादसे में अब तक 30 लोगों को मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पेशावर के सीसीपीओ मुताबिक, कोचा रिसालदार स्थित इमामबाड़ में पुलिस सुरक्षा तैनात की गई थी. उन्होंने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि हमलावरों ने दो पुलिस गार्डों को गोली मार दी और जल्द ही विस्फोटक के साथ परिसर में घुस गए. यह संभवतः इमामबाड़े में एक आत्मघाती हमला (Suicide Attack) था.

Atleast 30 people killed and more than 50 injured in a bomb explosion during Friday prayers at a mosque in Peshawar, Pakistan: Geo News pic.twitter.com/ZMaIZ7UVOg

— ANI (@ANI) March 4, 2022