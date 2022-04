इमरान खान के समर्थन में आए ब्रिटिश कारोबारी, बोले- 'जीजाजी' ने अच्छा काम किया

लंदन: पाकिस्तान (Pakistan) में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संसद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में इमरान खान के खिलाफ 174 वोट पड़े और में इमरान खान की सरकार गिर गई. वोटिंग से पहले कभी उनके करीबी साथी और गठबंधन में शामिल घटक दल धीरे-धीरे उनका साथ छोड़ते गए. इस बीच ब्रिटिश फाइनेंसर और पर्यावरणविद् बेन गोल्डस्मिथ (Ben Goldsmith) उनके समर्थन में उतरे हैं.

बेन गोल्डस्मिथ लंदन में सूचीबद्ध निवेश फर्म मेनहैडेन के संस्थापक और सीईओ हैं. उनकी कंपनी ऊर्जा और संसाधन दक्षता के विषय पर काम करती है. उन्होंने कहा कि इमरान खान एक अच्छे व्यक्ति हैं. बेन गोल्डस्मिथ ने ट्वीट किया, 'मेरे ब्रदर इन लॉ एक अच्छे और सम्मानित व्यक्ति हैं, जो केवल अपने देश के लिए अच्छा काम करना की इच्छा रखते हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में उनका रिकॉर्ड असाधारण है.'

My brother-in-law @ImranKhanPTI is a good and honourable man, motivated only by a strong desire to do good by his country. His record as PM is exceptional, most of all on the biggest issue of our time: Pakistan under Imran is now a world leader on environmental restoration.

— Ben Goldsmith (@BenGoldsmith) April 9, 2022