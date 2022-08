China America Tension: नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे से 'ड्रैगन' आगबबूला, चीन की सड़कों पर दिखी टैंकों की कतार

China and USA Tension: अमेरिकी हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद एक और युद्ध की टेंशन बढ़ गई है. यात्रा के तुरंत बाद चीन ने आक्रमक रुख दिखाते हुए ताइवान के पास युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया. वहीं सोशल मीडिया पर भी इस तनाव को देखा जा रहा है. कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें चीन सीमा के पास आर्म्ड वीइकल्स और अन्य सैन्य उपकरणों से लैस गाड़ियों की बड़ी मात्रा में आवाजाही दिख रही है.

चीनी सोशल मीडिया हैंडल "यिन सुरा" ने एक वीडियो क्लिप पोस्ट की जिसमें एक व्यस्त सड़क पर बड़ी संख्या में चीनी आर्म्ड वीइकल्स जाते दिख रहे हैं.

ट्विटर पर ऐसे कई वीडियो दिख रहे हैं. इसी कड़ी में फ़ुट ओवरब्रिज से शूट किए गए एक और वीडियो में सड़कों पर चलते टैंकों की कतार दिख रही है.

टेंशन को दिखाता एक और वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे कई ट्रक अपने ऊपर टैंक लेकर जा रहे हैं.

चीन ने दी अमेरिका को गंभीर परिणाम की चेतावनी

बीजिंग ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि पेलोसी की यात्रा के बहुत गंभीर परिणाम होंगे. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि यह यात्रा किसी भी तरह से व्यक्तिगत नहीं है और अगर अमेरिका इसके साथ आगे बढ़ता है, तो चीन वैध रूप से कोई भी जरूरी जवाबी कदम उठाएगा. इस बीच, व्हाइट हाउस ने चीन के आक्रमक रुख पर चेतावनी दी है और द्वीप के पूर्व में नियमित तैनाती से अलग चार युद्धपोतों को तैनात किया है.

