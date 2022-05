China Coronavirus Updates: कोरोना कंट्रोल करने के लिए ये क्या कर रहा चीन! वीडियो देखकर आप रह जाएंगे शॉक

China Coronavirus Updates: दुनिया को कोरोना महामारी गिफ्ट करने वाला चीन (China) पिछले 2 साल से खुद इस बीमारी से सहमा हुआ है. वह इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए ऐसे-ऐसे सनक भरे तरीके इस्तेमाल कर रहा है, जिससे वहां के लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है.

अब चीन में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. चीन (China) के शंघाई शहर (Shanghai) में अधिकारियों ने वृद्धाश्रम में रहने वाले एक बुजुर्ग को मृत घोषित कर पॉलिथीन में पैक किया और पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर भेज दिया. जब उसे मुर्दाघर ले जाने वाले कर्मचारियों ने जांच की तो बुजुर्ग की धड़कनें चल रही थीं. इसके बाद उसे दोबारा इलाज के लिए ले जाया गया. चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों की लापरवाही की यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक करीब ढ़ाई करोड़ की आबादी वाले शंघाई शहर (Shanghai) में कोरोना (Coronavirus) के लगातार नए केस सामने आ रहे हैं. इसके चलते वहां पर 1 मार्च से ही कंप्लीट लॉकडाउन लगा हुआ है. लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों में कैद हैं और वहां खाने-पीने की भी दिक्कतें हो रही हैं. लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं.

A senior citizen was mistaken for dead by staff at an elderly care centre and sent to the morgue. He has since been taken back to the hospital and is in stable condition. pic.twitter.com/35vCaExLFa

