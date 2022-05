Habitable Planet: दूरबीन की मदद से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज में जुटा ये देश

China engaged in the search with the help of space telescope: चीनी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से लगभग 32 प्रकाश वर्ष दूर सौर मंडल (Solar System) के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों (Habitable Planet) की खोज के लिए अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक परियोजना (Project) का प्रस्ताव रखा है.

तैयार किया कॉन्सेप्ट

आधिकारिक मीडिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि क्लोजबी हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे (Closeby Habitable Exoplanet Survey) नाम की यह परियोजना पहला अंतरिक्ष मिशन होगी जिसे विशेष रूप से सूर्य जैसे तारों के आसपास रहने योग्य स्थलीय ग्रहों की खोज के लिए बनाया गया है. नेचर जर्नल के मुताबिक, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज (Chinese Academy of Sciences) ने पहले ही Earth 2.0 का कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया है.

खोज से क्या है उम्मीद?

सौर मंडल के बाहर रहने योग्य ग्रहों की खोज खगोल विज्ञान (Astronomy) में मौलिक रिसर्च की प्रमुख सीमाओं में से एक है. खबर में कहा गया कि सीएचईएस (CHES) के तहत लंबी अवधि के सर्वेक्षण में 32 प्रकाश-वर्ष दूर सूर्य जैसे लगभग 100 तारों का निरीक्षण किया जाएगा. उम्मीद है कि पृथ्वी या सुपर-अर्थ (Super-Earth) जैसे लगभग 50 ग्रहों की खोज की जाएगी जो पृथ्वी के द्रव्यमान (Mass) का लगभग 10 गुना तक है.

वैज्ञानिकों ने दी जानकारी

वैज्ञानिकों (Scientists) ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट में 7 दूरबीनों का इस्तेमाल किया जाएगा. ये दूरबीनें एक्सो प्लैनेट को खोजने के लिए आकाशगंगा (Galaxy) को स्कैन करेंगी. चीन ने इस परियोजना को अंतरराष्ट्रीय सहयोग (International Cooperation) के लिए एक अच्छा अवसर बताया है.

