China Taiwan Conflict: चीन ने ताइवान के करीब दागी मिसाइलें, हवाई और जल क्षेत्र में सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज

China-Taiwan Tension: चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने ताइवान द्वीप के आसपास के पानी और हवाई इलाके में फायरिंग करके अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है. इसके कुछ घंटे बाद ही चीन की ओर से कहा गया है कि उसने गुरुवार को ताइवान के समुद्री इलाके के पास मिसाइल हमले भी किए हैं. चीन की इस मिलिट्री एक्सरसाइज (China military exercises) से क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है. ताइवान के एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि इसके अलावा चीन की सेना ने बुधवार रात से शुरू होकर गुरुवार की सुबह तक ताइवान के समुद्र को बांटने वाली मेडियन लाइन पर घुसपैठ भी की है.

पेलोसी की यात्रा से बौखलाया चीन

अमेरिकी हाउस की स्पीकर नैंसी पेलोसी (Nancy Pelosi) की ताइवान यात्रा के बाद से चीन बौखला गया है और उसने तनाव के हालात पैदा करने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है. पोलोसी की यात्रा के बाद ही चीन ने यह युद्धाभ्यास शुरू किया है. ताजा हालात पर बात करते हुए ताइवान के अधिकारियों ने कहा है कि चीन का अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन है और ताइवान के क्षेत्र पर आक्रमण की तरह है. उन्होंने कहा कि फ्री एयर स्पेस के साथ-साथ जल सीमा को तोड़ कर भी चुनौती दी जा रही है.

#UPDATE China begins its largest-ever military exercises encircling Taiwan.

Taiwan's defence ministry says it is closely watching the drills and that the island was prepared for conflict, but would not seek it

