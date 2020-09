राजनाथ सिंह के बयान से चीन को लगी मिर्ची, ‘जलन’ में उगल दिया सच

बीजिंग: सीमा विवाद पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) के ‘तीखे’ बयान से चीन (China) को मिर्ची लग गई है. इस ‘जलन’ में चीन के मुंह से वह सच भी निकल आया है, जिसे वह अब तक दबाता आया है. रक्षामंत्री सिंह ने लोकसभा में कहा था कि गलवान घाटी (Galwan Valley Clash) में भारतीय सैनिकों ने चीन को मुंहतोड़ दिया और बड़ी संख्‍या में उसके सैनिकों को मार गिराया.

सिंह के इस बयान पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स (Global Times) के संपादक हू शिजिन (Hu Xijin) की प्रतिक्रिया आई है. शिजिन ने कहा है कि लद्दाख हिंसा में भारत से कम चीनी सैनिकों की मौत हुई है. यानी एक तरह से चीन ने यह स्वीकार कर लिया है कि हिंसा में उसके सैनिक मारे गए. अभी तक वह इस बारे में कुछ भी कहने से बचता रहा है.

As far as I know, the death toll of Chinese troops in Galwan Valley clash on June 15 is far fewer than 20 deaths of Indian troops. No Chinese soldiers was captured by Indian troops, but PLA captured many Indian soldiers that day. pic.twitter.com/68ORN3k4Hk

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) September 17, 2020