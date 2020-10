‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’, WHO को शांति का नोबल नहीं मिलने पर भड़का चीन

बीजिंग: चीन (China) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के ‘अनाम रिश्ते’ पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है. इसकी वजह है कि WHO को नोबेल शांति पुरस्‍कार (Nobel Peace Prize) नहीं दिए जाने पर बीजिंग की तीखी प्रतिक्रिया. चीन की कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’ (Global Times) ने इसके लिए नोबल कमेटी की आलोचना की है.

अखबार के संपादक हू शिजिन (Hu Shijin) ने यहां तक कह द‍िया कि नोबेल शांति पुरस्‍कार अब बेकार हो गया है और उसे बंद कर देना चाहिए. शिजिन ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘नोबेल कमेटी के अंदर इतना साहस नहीं है कि वह विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन को पुरस्‍कार दे, क्‍योंकि यदि वह ऐसा करता तो अमेरिका उससे नाराज हो जाता’.

The Nobel Committee didn’t have the guts to award Nobel Peace Prize to the WHO for it would offend Washington. Nobel Peace Prize should have been cancelled long ago. It’s useless except for pandering to the US and Western bigwigs, and making ostensible balance occasionally.

