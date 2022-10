China India Relation: ड्रैगन-इंडिया के तनाव के बीच भारत में चीन के राजदूत वेइदोंग ने जाते-जाते कही ये बड़ी बात

Chinese Ambassador to India: भारत और चीन के बीच रिश्ते कभी भी दोस्ताना नहीं रहे हैं. दोनों देशों के बीच समय-समय पर टकराहट सामने आती रहती है. पिछले एक साल से चीन और भारत के बीच सीमा विवाद की वजह से खटास जारी है. पर इन सबके बीच एक चीनी ने भारत को लेकर कुछ ऐसा कहा है जो दोनों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है.

अच्छी यादें की शेयर

दरअसल, भारत में चीन के राजदूत रहे सुन वेइदोंग का तीन साल का कार्यकाल ख़त्म होने जा रहा है. शनिवार को उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत में उनका ये समय 'अविस्मरणीय' रहा है. वेइदोंग का कार्यकाल ऐसे वक्त में खत्म हो रहा है, जब भारत और चीन के बीच सीमा पर सैन्य गतिरोध बना हुआ है. सुन वेइदोंग ने ट्वीट करते हुए कहा, 'चीन में भारत के राजदूत के तौर काम करना मेरी ज़िंदगी का कभी न भुलाए जाने वाला समय रहा है. पिछले तीन साल से अधिक समय के यहां की यादों को मैंने संजो रखा है. आपके समर्थन और मिली-जुली कोशिश से दोनों देशों के बीच की दोस्ती सदाबहार बनी रहेगी.' वेइदोंग ऐसे वक्त भारत से जा रहे हैं, जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल को मंजूरी मिल चुकी है. जिनिपिंग के आने से चिंता जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में सीमा पर फिर से तनाव देखने को मिल सकता है.

Bid farewell to our Indian friends through a webinar. Thanks for your efforts&contributions to China-India friendship. pic.twitter.com/ZB57qDCsDQ

