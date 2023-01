China Ice Burial technology: कोरोना से मारे गए लोगों का किस तरह अंतिम संस्कार कर रहा चीन? एक्सपर्ट ने किया चौंकाने वाला दावा

IceBurial technology amid rising number of Covid deaths: चीन में कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं. चीन का नेशनल हेल्थ कमीशन कह चुका है कि वो अब नए कोरोना मामलों की जानकारी नहीं देगा. जबकि देश की हेल्थ एजेंसी बीते 3 सालों से हर दिन कोरोना केसेस की डेली रिपोर्ट जारी करती थी. इस बीच कोरोना से हुई मौतों को लेकर चीन की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने दावा किया है कि वो रोजाना हजारों की तादाद में कोरोना से मारे गए लोगों के शवों का अंतिम संस्कार किस तरह कर रहा है.

मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जेंग (Jennifer Zeng) का दावा

चीन में कोरोना की दहशत जारी है. Coronavirus संक्रमण की वजह से तेजी हो रही लोगों की मौत के बाद चीन के शवदाह गृह में अंतिम संस्कार के लिए लोगों की कतार लगी है. वहीं, चीनी सरकार पर मौत के आंकड़ों को छिपाने के आरोप लग रहे हैं. चीनी ब्लॉगर और व्हिसल ब्लोअर जेनिफर जेंग (Jennifer Zeng) के ट्विटर पोस्ट के मुताबिक कोरोना से हुई बेतहाशा और अनगिनत मौतों से परेशान चीन ने अब कोविड मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया है वो चंद सेकेंड में मृत शरीर को पाउडर में बदल देती है.

आइस ब्यूरियल टेकनीक से अंतिम संस्कार

जेनिफर के मुताबिक इस प्रकार का अंतिम संस्कार परीक्षण के लिए वुहान शहर में शुरू किया गया था. इस प्रॉसेस में लाशों को फौरन तरल नाइट्रोजन में माइनस 196 डिग्री पर जमाया जा सकता है, और फिर मशीन उसे कम से कम समय में पाउडर के रूप में बदल सकता है. इस प्रकिया में किसी शव के दाह संस्कार या दफनाने की तुलना में कहीं कम समय लगता है.

कैसे काम करती है ये तकनीक आप भी देखिए-

Another propaganda video about #IceBurial made in Sep 2020 says a new form of burial, #iceburial, has first piloted in #Wuhan #chinacovid #ChinaCovidCases #ChinaCovidSurge #ChinaCovidDeaths #ChinaCovidNightmare #COVID #COVID19 #CCPVirus #CCP #China #CCPChina #ChinaCovidNews pic.twitter.com/dWK7KlmbG5

— Inconvenient Truths by Jennifer Zeng (@jenniferzeng97) January 18, 2023