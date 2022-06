China: अच्छी खबर! चीन ने भारतीयों पर लगे कोविड वीजा प्रतिबंध हटाए, इन लोगों को सीधे मिलेगा फायदा

China will Allow Visa to Indian: चीन में काम करने वाले भारतीयों के लिए अच्छी खबर है. चीन ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 2 साल पहले लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटा दिया है. इस फैसले के बाद अब भारत में फंसे उन भारतीय पेशेवरों और उनके परिजनों को वीजा जारी किया जाएगा जो वहां जॉब करते थे. इसके अलावा चीन सरकार चीनी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे उन हजारों भारतीय छात्रों के आवेदनों का भी निपटारा कर रही है, जिन्होंने पढ़ाई के लिए अपने कॉलेज और विश्वविद्यालयों में लौटने की इच्छा जताई है.

सोमवार को चीनी दूतावास ने की घोषणा

सोमवार को नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने दो साल से अधिक समय के बाद अपनी कोविड-19 वीजा नीति को बदलने की घोषणा की. इसके तहत सभी क्षेत्रों में काम दोबारा शुरू करने के लिए चीन लौटने के इच्छुक विदेशी नागरिकों और उनके परिजनों से वीजा आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे. यह कदम उन हजारों भारतीय पेशेवरों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत है, जो 2020 से ही स्वदेश में फंसे हुए हैं. पिछले महीने चीन में रह रहे कई भारतीय पेशेवरों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बीजिंग पर भारत में फंसे अपने परिजनों को वापस आने की अनुमति देने का दबाव बनाने का अनुरोध किया था.

अब कर सकते हैं विजा के लिए आवेदन

चीनी दूतावास ने कहा कि भारतीयों के अलावा उन चीनी और विदेशी नागरिकों के परिजन भी अपने परिजनों या रिश्तेदारों से मिलने की खातिर वीजा के लिए आवेदन दे सकते हैं, जिनके पास चीन का स्थायी निवास परमिट है. भारतीयों (जिनमें से कुछ की शादी चीनी नागरिकों से हुई है) के अलावा विभिन्न कंपनियों के लिए काम करने वाले कई चीनी कर्मचारी भी बीजिंग के वीजा प्रतिबंधों और उड़ानें रद्द होने के कारण भारत में फंसे हुए थे.

पर्यटन और निजी उद्देश्य के लिए वीजा अब भी निलंबित

हालांकि, चीनी दूतावास ने स्पष्ट किया है कि पर्यटन और निजी उद्देश्यों के लिए वीजा सेवा अब भी निलंबित रहेगी. अप्रैल में भारत से लंबे समय से चल रही बातचीत के बाद चीन ‘कुछ’ भारतीय छात्रों को वापसी की अनुमति देने के लिए सहमत हो गया था. उसने नई दिल्ली स्थित भारतीय दूतावास से लौटने के इच्छुक भारतीय छात्रों का विवरण जुटाने के लिए कहा था. विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2019 में चीन में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद भारत लौटने वाले 23,000 से अधिक भारतीय छात्र यहां फंस गए थे. इनमें ज्यादातर चीनी कॉलेजों से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हैं. वे संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बीजिंग द्वारा लगाए गए वीजा प्रतिबंधों के कारण चीन नहीं लौट पा रहे थे. बारह हजार से अधिक भारतीय छात्रों ने कथित तौर पर चीन वापस जाने की इच्छा जताई है और उनका विवरण चीन सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है.

वापसी की गाइडलाइंस और उड़ान पर फैसला बाकी

हालांकि, चीन द्वारा छात्रों की वापसी से संबंधित मानदंडों को तय किया जाना बाकी है, क्योंकि बीजिंग देश में कोविड-19 के मामलों में हालिया वृद्धि को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों को एक बार में लौटने की इजाजत देने को तैयार नहीं है. भारतीयों के लिए वीजा सेवा बहाल करने वाले चीन ने अभी तक दोनों देशों के बीच उड़ानें शुरू करने की घोषणा भी नहीं की है. मौजूदा समय में सिर्फ दोनों देशों के राजनयिक ही तीसरे मुल्क को जाने वाली उड़ानों के जरिये बीजिंग की यात्रा कर सकते हैं. लेकिन यह यात्रा काफी महंगी पड़ती है. हालांकि, वीजा के संबंध में चीन की ताजा घोषणा ने उम्मीद जगाई है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही उड़ान सेवाएं भी बहाल हो सकती हैं.