चीन ने भारत से किया वादा, स्वदेश में फंसे भारतीय छात्रों से संबंधित है मुद्दा

बीजिंग: चीन (China) ने कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) को लेकर अपने सख्त वीजा प्रतिबंधों (Strict Visa Restrictions) के कारण स्वदेश में फंसे 23,000 से अधिक भारतीय छात्रों (Indian Students) की ‘शीघ्र वापसी’ के लिए काम करने का भारत (India) से वादा (Promises) किया है.

चीन ने भारत को किया आश्वस्त

चीन ने भारत को आश्वस्त किया है कि भारतीय छात्रों (Indian Students) से किसी तरह का भेदभाव (Discrimination) नहीं किया जाएगा क्योंकि उनकी पढ़ाई फिर से शुरू कराना कोई राजनीतिक मुद्दा (Political Issue) नहीं है. इन भारतीय छात्रों के जटिल मुद्दे (Complex Issues) पर अपने प्रथम सकारात्मक संवाद (First Positive Communication) में चीनी विदेश मंत्रालय (Chinese Foreign Ministry) ने यहां भारतीय दूतावास (Indian Embassy) को सूचित किया कि ‘वे भारतीय छात्रों सहित सभी विदेशी छात्रों (Foreign Students) के कल्याण (Welfare) को लेकर अवगत (Aware) हैं.’

शीघ्र चीन वापसी पर करेंगे काम

इन छात्रों में ज्यादातर छात्र विभिन्न चीनी कॉलेज (Chinese College) में मेडिकल की पढ़ाई (Medical Studies) कर रहे हैं. यहां भारतीय दूतावास की एक प्रेस विज्ञप्ति (Press Release) में मंगलवार को कहा गया, ‘चीन के विदेश मंत्रालय ने दूतावास को आश्वस्त किया है कि वे भारतीय छात्र (Indian Students) सहित सभी विदेशी छात्रों के कल्याण को लेकर अवगत हैं और यह भी बताया है कि वे एक समन्वित तरीके (Coordinated Way) से उनकी शीघ्र चीन वापसी पर काम करेंगे और इस विषय पर दूतावास से निरंतर संपर्क (Constant Contact) में रहेंगे.’

भारतीयों पर वीजा जारी करने को लेकर रोक

उल्लेखनीय है कि 2020 से चीन (China) ने भारतीयों को वीजा (Visa) जारी करना रोक रखा है और अभी दोनों देशों के बीच उड़ानों का परिचालन (Flight Operations) नहीं हो रहा है. भारतीय दूतावास ने प्रेस रिलीज में कहा, ‘वह दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के मुद्दे पर चीनी पक्ष के साथ काम करना जारी रखेगा.’

भारतीय नागरिकों को दी सलाह

इसमें कहा गया है, ‘चीन की यात्रा (Travel) करने को इच्छुक सभी भारतीय नागरिकों (Indian Citizens) को सलाह दी जाती है कि वे आगे की सूचना के लिए दिल्ली में चीनी दूतावास (Chinese Embassy in Delhi) और मुंबई तथा कोलकाता में वाणिज्य दूतावासों (Commerce Embassy in Mumbai and Kolkata) से संपर्क में बने रहें. भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास इस विषय पर चीन की ओर से सूचना साझा किए जाने पर उसे फौरन अपनी वेबसाइट (Website) और विभिन्न सोशल मीडिया मंच (Social Media Platform) पर उपलब्ध कराएंगे.’

