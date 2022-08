China Taiwan tension: तनाव के बीच चीन की धमकी- तबाही को न्योता दे रहा ताइवान, साथ देने वालों का भी होगा खात्मा

China new threat to attack Taiwan: ताइवान के साथ चल रहे तनाव के बीच चीन ने दुनिया के बाकी देशों को भी चेतावनी दी है. ताइवान के करीब एक सप्ताह तक चले सैन्य अभ्यास (Military exercises) के बाद गुरुवार को चीन ने फिर से ताइवान पर हमले (Attack on Taiwan) की धमकी दी. साथ ही कहा कि ताइवान का साथ देने वाले देश भी बड़ी गलती कर रहे हैं और उनका भी जल्द खात्म हो जाएगा. इस बीच ताइवान ने लोकतंत्र (Self-governing democracy) के बारे में चीन के दावों को ख्याली पुलाव करार देते हुए खुद भी सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है.

ताइवान का साथ पड़ेगा भारी

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने एक डेली ब्रीफिंग में कहा, ‘स्वतंत्रता के लिए बाहरी ताकतों के साथ मिलीभगत और उकसावे में आने से ताइवान सिर्फ अपनी तबाही को न्योता देगा और उसे शह देने वालों का भी जल्द खात्मा हो जाएगा.' वांग ने ने कहा, ‘ताइवान की आजादी का उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा और राष्ट्रीय हितों पर हमला करने की कोई भी कोशिश पूरी तरह विफल हो जाएगी.’ ताइवानी जनता को डराने-धमकाने का चीन का प्रयास और ताइवान द्वीप के लिए नाकेबंदी करने और संभावित हमले की रणनीति अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की पिछले हफ्ते हुई ताइपे की यात्रा के बाद से शुरू हुई है.

अमेरिका, जापान और अन्य सहयोगी देशों ने एक बयान जारी करके चीन के सैन्य अभ्यास की आलोचना की है और इसी वजह से बीजिंग बौखलाया हुआ है. ताइवान ने कहा है कि चीन ने पेलोसी की यात्रा को ताइपे के साथ दुश्मनी बढ़ाने, ताइवान के जलक्षेत्र में मिसाइल दागने के तौर पर इस्तेमाल किया है. ताइवान के मुताबिक चीन ने उसकी सीमा में अपने लड़ाकू विमान और जहाज भेजे हैं, जबकि 1949 के गृहयुद्ध के दौरान बंटवारे के बाद से यह बफर जोन घोषित रहा है.

ताइवान ने किया पलटवार

ताइवान के मंत्री ने कहा कि बुधवार को जारी एक लंबे बयान में चीन ने संयुक्त राष्ट्र के 1972 के प्रस्ताव सहित ऐतिहासिक रिकॉर्ड का उल्लंघन किया है. साथ ही बीजिंग ने अपने बयान से ताइवान में सैनिकों या सरकारी अधिकारियों को नहीं भेजने की उस शपथ को भी तोड़ा है जो पिछले बयानों का हिस्सा थी. संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में ताइवान की स्थिति का कोई जिक्र नहीं है, हालांकि चीन इसे एक मूलभूत दस्तावेज के रूप में मानता है जो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वीप पर कंट्रोल के अधिकार का ऐलान करता है.

ताइवानी काउंसिल के बयान में कहा गया है कि चीन इस साल के अंत में होने वाली सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले ताइवान के खिलाफ अपनी चाल चल रहा है. भ्रष्टाचार, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सिविल सोसायटीज के आरोपी राजनीतिक हस्तियों पर एक्शन लेने के बाद अब राष्ट्रपति और पार्टी के नेता शी जिनपिंग को सम्मेलन में तीसरी बार पांच साल का कार्यकाल हासिल होने की उम्मीद है.

