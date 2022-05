Viral Video: चीन में इंसानियत तार-तार, जमीन पर पटक कर किया युवती का कोरोना टेस्ट

China Viral Video: चीन में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने लोगों को एक बार फिर डरा दिया है. शंघाई और बीजिंग के अधिकारी शहर में COVID-19 मामलों में वृद्धि से चिंतित हैं. हाल के महीनों में कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है.

हाल ही में चीन के वायरल हुए वीडियो में हेल्थ वर्कर्स द्वारा एक युवती के साथ जबरदस्ती करने की शर्मनाक घटना उजागर हुई है. वीडियो ट्विटर पर वायरल हो गया है. महिला को जमीन पर पटकर कई हेल्थ वर्कर उसका कोरोना टेस्ट करने की कोशिश कर रहे है.

उसे COVID-19 परीक्षण के लिए मुंह खोलने पर मजबूर किया जाता है. कई लोगों ने वीडियो में दिखाए गए आचरण पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है. वीबो पर एक अन्य वीडियो में स्वास्थ्यकर्मियों को एक बुजुर्ग व्यक्ति का COVID-19 परीक्षण करने के लिए उसे मजबूर करते हुए दिखाया गया है.

शंघाई के लोग एक माह से अधिक समय से लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं. शहर प्रशासन महामारी से निपटने के लिए पूरी सख्ती बरत रहा है. ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि मरने वालों की संख्या कम बताई गई और पीड़ितों को पर्याप्त चिकित्सा सहायता नहीं दी गई.

