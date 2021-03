Chinese Diplomat ने Tweet में कहा, ‘अपना हिजाब उठाओ, मुझे तुम्हारी आंखें देखने दो’, Pakistan में मचा बवाल

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) में तैनात चीनी राजनयिक (Chinese Diplomat) के एक ट्वीट पर बवाल मचा हुआ है. सोशल मीडिया पर लोग राजनयिक के ट्वीट को गैर-जिम्मेदार बताते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. दरअसल, राजनयिक ने हिजाब को लेकर ट्वीट (Tweet) किया था, जिसे विवाद बढ़ने के बाद डिलीट कर दिया गया. नाराज लोगों का कहना है कि चीनी राजनयिक की यह हरकत इस्लाम विरोधी (Anti-Islam) है और इमरान खान (Imran Khan) सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. वहीं, लोगों के विरोध के बावजूद सरकार इस मुद्दे पर खामोश है.

पाकिस्तान में स्थित चीनी दूतावास के काउंसलर और डायरेक्टर जेंग हेक्विंग (Zhang Heqing) ने हाल ही में चीन के मुस्लिम बहुल इलाके शिनजियांग (Xinjiang) की एक लड़की के डांस का वीडियो ट्वीट किया था. जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था कि अपना हिजाब उठाओ, मुझे तुम्हारी आंखें देखने दो. इसी को लेकर बवाल हो रहा है. चीन वैसे भी शिनजियांग प्रांत में वीगर मुस्लिमों (Uyghur Muslims) के शोषण को लेकर पूरी दुनिया के निशाने पर है. उसने मुस्लिमों को जबरन कैम्पों में रखा है. कुछ वक्त पहले सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कैंप में महिलाओं का बलात्कार भी किया जाता है.

"Off your hijab", cultural counselor of Chinese embassy to Pakistan, tweets a video of 'unveiled' Chinese woman dancing. After backlash, deletes it.

If you ask Pakistan govt about Uyghurs they'll tell you: Frankly, we don't know much about it. pic.twitter.com/W73NlX7UkU

— Naila Inayat (@nailainayat) March 7, 2021