पति ने दिनदहाड़े की पत्नी की हत्या, लोग मूकदर्शक बनकर देखते रहे

बीजिंग: चीन (China) से एक ऐसी खबर सामने आई है, जो रिश्तों में बढ़ती कटुता और क्रूरता उगाजर करती है. यहां के शांक्सी प्रांत (Shanxi province) में 31 अक्टूबर को एक व्यक्ति ने दिनदहाड़े अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि मौके पर मौजूद लोग केवल मूकदर्शक बने रहे, उन्होंने महिला को बचाने की कोई कोशिश नहीं की.

गलत करने से रोका और...

जानकारी के मुताबिक, आरोपी अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था. रास्ते में उसकी कार ने आगे चल रही गाड़ी को टक्कर मार दी. जिसके बाद आरोपी ने मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन पत्नी ने इस पर आपत्ति जताई. महज इतनी सी बात पर आरोपी पति आगबबूला हो गया और उसने पत्नी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया.

आरोपी पति गिरफ्तार

इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहा है कि आरोपी अपनी पत्नी की बेहरमी से पिटाई कर रहा है. महिला जमीन पर गिरी हुई है और रहम की भीख मांग रही है, लेकिन आरोपी लगातार उसके साथ मार-पिटाई करता जा रहा है. पुलिस का कहना है कि उसने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच जारी है.

Shanxi, yesterday - at least 4 people stand around as this man beats his wife. Nobody steps in to stop this 'marital conflict.' This is how it starts, but it ends up with the woman being stabbed & killed by her husband.

Many people looked on and filmed, yet nobody stopped him. pic.twitter.com/mzYRfJ6e2l

— Manya Koetse (@manyapan) November 1, 2020