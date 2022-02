नौकरी का लालच देकर बनाया 7 महीने तक बंधक, हर महीने निकाला 798 मिली खून

Took Blood In The Name Of Job: किडनैपर्स को जब पता चला कि बंधक अनाथ है तो उन्होंने उसके शरीर से खून निकालना शुरू कर दिया क्योंकि उसके लिए फिरौती के पैसे देने वाला कोई नहीं था.