चीन: अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को गिफ्ट में मिले सूअर, स्कूल ने दिया ये तर्क

बीजिंग: आमतौर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्कूल (School) उन्हें प्रशस्ति पत्र या पुरस्कार से सम्मानित करते हैं, लेकिन चीन के एक स्कूल (Chinese School) ने जो किया वो शायद ही पहले भी सुनने में आया हो. इस स्कूल ने अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को बतौर इनाम सूअर के बच्चे (Piglets) गिफ्ट किए. चीन के प्राथमिक स्कूल के इस अनोखे उपहार पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

‘इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के यिलियांग काउंटी स्थित शियांगयांग एलिमेंट्री स्कूल (Xiangyang Elementary School in Yiliang) ने अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सूअर के बच्चे (Piglets) गिफ्ट किए हैं. स्कूल के कुछ बच्चों ने सालभर मेहनत से पढ़ाई की और बेहतरीन प्रदर्शन किया. जब उनकी इस मेहनत को सम्मान देने की बारी आई तो स्कूल ने उन्हें ये अजीब उपहार दे डाला.

"Students at a primary school in a poor region of southwestern China have received piglets as a reward in an effort to encourage the pupils to study hard and to revitalise the local economy." https://t.co/hFYehUITnm

