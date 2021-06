Pakistan के मौलाना तो Imran Khan से भी आगे निकले, कहा-'औरतों का जिस्म दिखाना, मर्द को जुर्म की दावत देता है'

इस्लामाबाद: बलात्कार (Rape) जैसे संगीन अपराध के लिए महिलाओं को दोषी ठहराने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) का मशहूर मौलाना अल्लामा जावेद नकवी (Cleric Allama Jawad Naqvi) ने समर्थन किया है. मौलाना ने इमरान के बयान की आलोचना करने वालों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, जिस पर हंगामा हो रहा है. PM के समर्थन में अल्लामा जावेद महिलाओं को लेकर कुछ ज्यादा ही बोल गए. उन्होंने कहा, ‘अरबी में औरत शर्मगाह को कहते हैं, वो चीज जो छिपाई जाए’.

पाकिस्तान (Pakistan) के मशहूर मौलाना अल्लामा जावेद नकवी (Allama Jawad Naqvi) ने इमरान खान की तरह मर्दों के गुनाह के लिए औरतों को ही जिम्मेदार बताया. उन्होंने कहा कि लिबरल्स और सेक्यूलर लोग इमरान खान की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा. मर्द को जुर्म की दावत औरत देती है. मौलाना इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने आगे कहा, ‘औरतें लिबास के अंदर भी मर्दों के लिए बहुत कशिश रखती हैं. औरत वो चीज होती है, जिसे छिपा कर रखा जाना चाहिए और औरतों के पूरे जिस्म को मुकम्मल छिपाने की जरूरत है’.

#Shia cleric Allama Jawad Naqvi: Immoral liberals and secularists attacked PM @ImranKhanPTI for blaming rape victims. PM never absolved the man of rape. He rightly said that it's the woman who provokes man to commit rape. The woman's body must be fully covered. pic.twitter.com/8AUeNZeOr3

— SAMRI (@SAMRIReports) June 27, 2021