Coke Studio के इस सिंगर के लिए मुश्किल समय, परिवार के साथ 'बेघर'; मदद के लिए आगे आए लोग

Pakistani Singer Wahab Ali Bugti: कोक स्टूडियो पर फेमस गाना 'काना यारी' गाने वाले पाकिस्तान के सिंगर वहाब अली बुगती मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. बलूचिस्तान में बाढ़ के कारण उन्होंने अपना घर खो दिया है. गायक की असहाय स्थिति को निशात नाम के एक ट्विटर यूजर ने उजागर किया. सिंगर की इस स्थिति के बारे में मालूम पड़ने पर लोग उनकी मदद के लिए आगे आए. तब से वहाब अली के बैंक अकाउंड की डिटेल सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है.

निशात ने ट्विटर पर साझा किया कि बलूचिस्तान में बाढ़ के कारण वहाब अपने परिवार के साथ घर के बाहर रहने को मजबूर हैं. पोस्ट में वहाब की उनके परिवार के साथ तस्वीरें भी हैं. एक तस्वीर में उनके बच्चों को उनके घर के नष्ट होने के बाद एक चारपाई के नीचे शरण लेते देखा जा सकता है. मलबे के बीच गायक को अपने बच्चों में से एक के साथ भी देखा जा सकता है.

Wahab Bhugti who got famous after singing “Kana yari” at coke studio has been living in dire conditions due to the floods in Balochistan. His mud house was destroyed and his family has been living without a home. pic.twitter.com/u7LoQHmVrT

