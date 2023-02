Pakistan Turkey Relations: शाहबाज शरीफ के तुर्की दौरे को लेकर विवाद, अपने ही देश में घिरे पाक पीएम

Shehbaz Sharif Turkey Visit: आर्थिक संकटों का सामना कर रहा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इन दिनों अपने आम नागरिकों के बेसिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की यह यात्रा तुर्की में हुए भूकंप त्रासदी को लेकर है. अपनी इस यात्रा के दौरान शहबाज शरीफ भूकंप पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करेंगे. इस दो दिवसीय यात्रा में पाक पीएम शहबाज शरीफ भूकंप पीड़ितों से भी मिलेंगे. आपको बता दें कि पाक पीएम की इस यात्रा को लेकर पाकिस्तान में ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के राजनयिकों ने शहबाज शरीफ की यात्रा को ठीक नहीं बताया है. गौरतलब है कि तुर्की में 6 फरवरी के दिन 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी. भूकंप आने के दूसरे दिन ही पाक पीएम ने भूकंप पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने की थी. 8 फरवरी के दिन जब शाहबाज शरीफ तुर्की की यात्रा पर निकलने वाले थे, तब अकस्मात इस यात्रा को रोक दिया गया था. इसके पीछे खराब मौसम को जिम्मेदार ठहराया गया था.

Natural disasters as the earthquake in Trkiye & Syria are beyond the capacity of any single government to handle. No country, howsoever resourceful, can deal with devastation of this magnitude. It is time the world came forward & extended support to the suffering humanity. https://t.co/L1PA8NoSY4

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) February 16, 2023