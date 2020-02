Coronavirus: मास्क नहीं पहनने पर डांट लगाता है ये ड्रोन, वायरल हो रहा Video

नई दिल्ली: Coronavirus कोरोनावायरस से लड़ने के प्रयास के तहत चीनी अधिकारी ड्रोन का रचनात्मक रूप से उपयोग कर रहे हैं. वह इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों से मास्क लगाने के लिए कह रहे हैं. इससे जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में चीन के ग्रामीण इलाकों में लोग चौंकते हुए देखे जा सकते हैं, जब एक भारी आवाज वाला ड्रोन उनसे मास्क नहीं पहनने पर बात करता दिखाई देता है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ड्रोन एक वृद्ध महिला को ड्रोन पहनने की सलाह देता दिखाई दे रहा है. ड्रोन महिला से कह रहा है, "हां, आंटी ड्रोन ही आप से बात कर रहा है, आपको बिना मास्क लगाए सड़क पर नहीं चलना चाहिए."

वृद्ध महिला ड्रोन से आ रही भारी आवाज को सुनकर हैरान रह जाती है. एक अन्य क्लिप में ड्रोन महिलाओं के एक समूह को 'जल्दी से मास्क लगाओ' कहता देखा जा सकता है.

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R

— Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020