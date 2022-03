चीन में फिर फूटा कोरोना बम! घरों में कैद हुए 5 करोड़ लोग; एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी

बीजिंग: चीन (China) में कोरोना वायरस (Coronavirus) की रफ्तार एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगी है. चीन में एक दिन पहले के मुकाबले आज (मंगलवार को) कोरोना वायरस संक्रमण के करीब दोगुने नए मामले सामने आए. चीन, कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों के बाद से अब तक के सबसे बड़े प्रकोप का सामना कर रहा है.

चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,280 नए मामले सामने आए हैं. वहीं रविवार को संक्रमण के 3,507 और उससे एक दिन पहले कोरोना के 1,337 नए केस एक दिन में रजिस्टर हुए थे. कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जिलिन (Jilin) प्रांत है. कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के कारण कम से कम 10 शहरों में लॉकडाउन (Lockdown) लगा दिया गया है, जिसमें शेनजेन (Shenzhen) भी शामिल है. जहां करीब 1.7 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं.

China reports 5,280 new Covid cases, the highest daily count since the start of the pandemic. The worst-hit area is Jilin province. At least 10 cities & counties have been locked down because of the latest surge, including the tech hub of Shenzhen, home to 17 million, reports AFP

— ANI (@ANI) March 15, 2022