Pakistan Minister On Cuba: पाकिस्तानी मंत्री की 'आपत्तिजनक टिप्पणी' से गुस्साया ये देश, राजदूत ने लगाई फटकार

Pakistan Minister Objectionable Remarks On Cuba: पाकिस्तान में क्यूबा के राजदूत जेनर कारो ने योजना मंत्री अहसान इकबाल की उनके देश के बारे में की गई ‘अपमानजनक’ टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है. इस बीच मंत्री ने इस टिप्पणी के लिए ट्विटर पर माफी मांग ली है.

मंत्री अहसान इकबाल ने कहा था कि वह चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत अर्थव्यवस्था बने न कि ‘क्यूबा और उत्तर कोरिया’ की तरह खत्म हो जाए. उन्होंने कहा था, ‘हमें पाकिस्तान को मलेशिया, तुर्की, चीन और दक्षिण कोरिया की तरह विकास के पथ पर खड़ा करना है.’

इकबाल की टिप्पणी पर रिएक्शन देते हुए, राजदूत कारो ने ट्वीट किया, ‘सौभाग्य से, लाहौर में मंत्री इकबाल की क्यूबा के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी का क्यूबा के लिए पाकिस्तानियों के सच्चे सम्मान और गहरे लगाव से कोई लेना-देना नहीं है.’

Fortunately, Minister Ahsan Iqbal's ( @betterpakistan ) disrespectful mention of Cuba in his press conference in Lahore does not represent and has nothing to do with Pakistanis' true respect and deep affection for Cuba. https://t.co/7LrB6u453k

हालांकि क्यूबा के राजदूत के ट्वीट के बाद, मंत्री इकबाल ने ट्विटर पर साफ किया कि उनकी टिप्पणी ‘केवल विदेश नीति के संदर्भ में’ थी. मंत्री इकबाल ने ट्वीट किया, ‘क्यूबा के लोगों का हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं. हम नहीं भूल सकते हैं कि क्यूबा के डॉक्टर्स ने कैसे 2005 में पाकिस्तान में आए भूकंप के बाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. मेरी टिप्पणी केवल विदेश नीति के संदर्भ में थी.’

Excellency! We have deep respect for the people of Cuba & our deep affectionate relations with Cuba. We can’t forget how Cuban doctors played heroic role in after math of 2005 earthquake in Pakistan. My remarks were only in the context of foreign policy.@ZenerCaro https://t.co/4GVQiqdVPY

— Ahsan Iqbal (@betterpakistan) April 25, 2022