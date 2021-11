Video: केले पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने दिया ऐसा ज्ञान, महिला एंकर की भी छूट गई हंसी

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के न्यूज चैनल (Pak News Channel) और उनके गेस्ट सभी कमाल हैं. कौन, कब, क्या कह दे नहीं कहा जा सकता. और ये सोच लेना कि पाकिस्तानी सोच-विचार कर कुछ बोलेंगे, पूरी तरह बेमानी है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जो इस बात को पूरी तरह सही साबित करता है. इस वीडियो में एक पाकिस्तानी एंकर केले के उत्पादन पर गेस्ट से बात कर रही हैं. इस बीच, गेस्ट ऐसा ज्ञान देने लगते हैं कि एंकर की हंसी छूट जाती है.

बात पाकिस्तान (Pakistan) में केले के उत्पादन से शुरू होती है और मुंबई तक पहुंच जाती है. शो में मौजूद एक्सपर्ट गेस्ट कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि एंकर बेहद अजीब स्थिति में आ जाती है. कुछ देर गेस्ट की बातें सुनने के बाद उसके लिए हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता है और गंभीर मुद्दे पर चल रहा शो किसी कॉमेडी शो में तब्दील हो जाता है. इस वीडियो को पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनायत ने शेयर किया है.

And the winner is, Bombay pic.twitter.com/wJB8lqzODa — Naila Inayat (@nailainayat) November 1, 2021