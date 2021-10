Pakistan में 'हूर' के वीडियो पर मच गया बवाल, धार्मिक नेताओं ने बताया एंटी इस्लाम

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है और उस पर विवाद पैदा हो गया है. एक धार्मिक जुलूस के दौरान यहां महिला को हूर की तरह तैयार कर उसकी झांकी निकाली गई थी जिस पर इस्लामिक धर्मगुरुओं ने नाराजगी जताई है. काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी (CII) ने वायरल वीडियो पर आपत्ति जताते हुए इसे सरासर गलत बताया है.

'जिओ टीवी' की खबर के मुताबिक धार्मिक संगठन CII ने कहा है कि महिला को हूर के रूप में दिखाना इस्लाम के खिलाफ है और यह घटना नहीं होनी चाहिए थी. जुलूस का वीडियो वायरल होने के बाद संगठन की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है जिसमें सफेद कपड़ों में एक महिला को हूर की तरह दिखाया गया था.

