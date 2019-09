नई दिल्‍ली : 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका गए पाकिस्तानी (Pakistan) प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को सोमवार को कश्‍मीर मुद्दे पर एक बार फिर शर्मसार होना पड़ा और इसकी वजह था जो एक पाकिस्‍तानी पत्रकार, जिसने कश्‍मीर को लेकर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप से एक सवाल पूछ लिया. दरअसल, ट्रंप को पाकिस्‍तानी पत्रकार द्वारा कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां के हालातों को लेकर पूछा गया यह सवाल, एक सवाल नहीं, बल्कि वक्तव्य लगा, जिससे वह नाराज हो गए. नाराजगी में उन्‍होंने इस पत्रकार के सवाल पर इमरान से ही पूछ लिया कि कहां से लाते हैं हो ऐसे रिपोर्टर? यह सुन इमरान खान शर्मिंदा हो गए.

दरअसल, अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) और पाकिस्‍तानी पीएम इमरान खान एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान पत्रकार दोनों राष्‍ट्र नेताओं से सवाल पूछ रहे थे. उसी वक्‍त एक पाकिस्‍तानी पत्रकार ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति से इस पत्रकार ने कश्‍मीर से अनुच्‍छे 370 हटाए जाने के बाद वहां के हालातों को लेकर एक सवाल पूछ लिया.

देखें वीडियो...

Trump to Pakistani reporters: "This is the kind of reporter I like. Are you a member of his (Imran's) team?" "you’re saying what you think.. let me put that one down as a statement."

"Where do you find reporters like this? These guys are fantastic." Goes ahead, doesn't answer. pic.twitter.com/Fo8wLLqLK0

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) September 23, 2019