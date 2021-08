Viral: फेमस इंटरनेट Meme ने किताबों में बनाई जगह, फैंस कर रहे मजेदार कमेंट्स

इस्लामाबाद: मीम (Meme) एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई पसंद करता है. आज के समय में तो लोग बिना कोई शब्द लिखे सिर्फ मीम के जरिए आपस में खुशियां बांट लेते हैं. कोई मीम बांट कर खुशियां परोसता है तो कोई खुद मीम बनकर. उन्हीं में से कुछ लोग इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि आधिकारिक पुलिस हैंडल, कॉर्पोरेट्स और संगठनों ने उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय मीम्स में से एक निराश पाकिस्तानी फैन वाला मीम है.

यह मीम कई लोगों के लिए एक लोकप्रिय रिएक्शन बन गया है. कभी क्रिकेट, राजनीति या फिल्मों या फिर मनोरंजन में किसी भी स्थिति में निराशा होती तो यह मीम इस्तेमाल किया जाने लगा. इस मीम में मौजूद शख्स हैं पाकिस्तान के सरीम अख्तर. साल 2019 में जब क्रिकेट वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल के दौरान पाकिस्तान के आसिफ अली द्वारा गिराए गए कैच पर निराशा से उनकी प्रतिक्रिया ने दुनिया और विशेष रूप से सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया था. हाल ही में सरीम अख्तर ने खुद एक अंग्रेजी शब्दावली (English vocabulary) की किताब में छपे मीम की एक फोटो ट्विटर पर शेयर की है. इस फोटो में सरीम को ग्लेर्ड (Glared) शब्द के अर्थ का वर्णन करने के लिए ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन के रूप में इस्तेमाल किया गया है. इस शब्द का हिंदी मतलब 'चकाचौंध' है.

ट्विटर पर यूजर्स इस फोटो को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए, हालांकि कई लोगों को लगा कि यह फोटोशॉप्ड है. लेकिन फिर अख्तर ने खुद 'किप्स वोकैबुलरी बुक ऑफ इंग्लिश' किताब के पूरे पेज की फोटो शेयर कर के यह स्पष्ट कर दिया. इसके लिए उन्होंने किताब या प्रकाशक से कोई टाई-अप नहीं किया था और यह किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं था. अख्तर ने इसी ट्वीट में कहा, 'आखिरकार यह एक वास्तविक किताब बन गई. ये फोटो मुझे व्हाट्सएप पर मिली. प्रकाशक ने मेरी छवि का इस्तेमाल अनुमति के बिना किया है.'

